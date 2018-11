Bayer bo ukinil 12 tisoč delovnih mest

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški farmacevtski in agrokemični koncern Bayer, ki je junija dokončal prevzem ameriškega Monsanta, namerava v okviru obsežnega prestrukturiranja ukiniti 12.000 delovnih mest. S tem naj bi skupina prihranila 2,6 milijarde evrov letno od leta 2022 naprej. Največ delovnih mest bodo ukinili v Nemčiji.

Bayer je ameriškega agrokemičnega in biotehnološkega velikana Monsanto junija prevzel za 63 milijard evrov. Danes so v nemškem velikanu napovedali obsežno prestrukturiranje, v okviru katerega se bodo med drugim odpovedali enoti z zdravili za živali.

Največ delovnih mest bodo ukinili v enoti za raziskovanje, in sicer 4100. V Bayeru so sicer pojasnili, da nameravajo z ukinjanjem delovnih mest zaključiti do konca leta 2021.

Dodali so še, da so ukrepi nujni za izboljšanje poslovanja. "S temi ukrepi želimo izkoristiti ves potencial za rast," je napovedal Bayerov glavni izvršni direktor Werner Baumann.