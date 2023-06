ATC GUTTA - center za prodajo in zastopanje izdelkov Gutta v Sloveniji

Oglasno sporočilo

DUALLEXAN polikarbonatne plošče za nadstrešek ali teraso. Foto: ATC Gutta d.o.o.

Trenutno skupina Gutta prodaja blago že v 17 držav. Od začetka skrbno sledimo potrebam kupcev in distribuiramo široko paleto izdelkov Gutta v različne prodajne verige DIY in profesionalnim kupcem po Sloveniji.

Smo močna prodajna veriga, ki je sposobna dobaviti praktično vse, kar se da dobiti na trgu prozornih strešnih sistemov iz polikarbonata, akrila, poliestra, polistirola in PVC. Ponujamo tudi širok nabor ravnih prozornih in barvnih plošč, bitumenske valovite plošče in travne rešetke Guttagarden.

Večino izdelkov dobavljamo iz našega distribucijskega skladišča v Sloveniji. Dostava je za naše pogodbene partnerje brezplačna. Visokokakovostni material, iz katerega so narejene naše prozorne plošče WABE, je akril, ki se trži pod blagovno znamko GUTTACRYL. Akril se že sam po sebi ponaša z odlično UV-odpornostjo. Izdelki, narejeni iz tega materiala, kot so na primer Guttacryl WABE, ne potrebujejo dodatne zaščite. Izpeljanka PMMA (polymetilmetacrilat), iz katere so plošče WABE, pa je tudi mehansko zelo odporna. Na te plošče zagotavljamo 30-letno jamstvo UV-obstojnosti.

Guttacryl WABE valovite prozorne plošče za nadstrešek ali teraso. Foto: ATC Gutta d.o.o.

Druga skupina izdelkov so ravne votle plošče Duallexan. Narejene so iz polikarbonata, ki mu že v proizvodnji v površino vgradijo UV-filtre. Naš plošče Duallexan pa imajo izvedene X-komore, ki ponujajo boljšo nosilnost in mehansko odpornost plošč. Namenjene so pokrivanju strešnih površin teras, nadstreškov, rastlinjakov, stadionov in podobnega ter svetlobnih trakov na strehah in stenah

DUALLEXAN polikarbonatne plošče za nadstrešek ali teraso. Foto: ATC Gutta d.o.o.

Travne rešetke so namenjene za utrditev pohodnih ali povoznih travnih površin in ustvarjajo trpežne površine, ki prenašajo avtomobilski promet. Plošče travnih rešetk se enostavno sestavljajo. Material je UV stabiliziran, kar pomeni, da imajo dolgo življenjsko dobo.

Kvadratura vsake plošče je 50 cm2 in višina 4,5 cm.

Če povzamemo ključne prednosti travnih rešetk so naslednje: zelo visoka nosilnost 115 t / m², UV-stabiliziran material za dolgo življenjsko dobo, temperaturna obstojnost do + 60 stopinj Celzija, odpornost proti vremenskim vplivom in zmrzali in enostavno polaganje.

Travne rešetke. Foto: ATC Gutta d.o.o.

Za ostale izdelke naše ponudbe kot so recimo:

si lahko več informacij pridobite na naši internetni strani: www.atc-gutta.si ali nam pošljete povpraševanje po mailu: prodaja@atc-gutta.si .

Na našem telefonu 02 7806860 pa vas čakajo naši prodajniki z vsemi potrebnimi informacijami.

Veseli bomo vašega klica.

