Applove ambicije tresejo trge: podjetje namerava konkurirati Teslinim avtomobilom

Applove delnice so letos poskočile neverjetnih 86 %, saj so številni vlagatelji še vedno optimistični glede priložnosti za nadaljnji napredek. Poleg tega je bogastvo dobrih novic, zlasti v drugi polovici leta, podprlo rast delnic.

Apple je septembra uspešno povečal število delnic, nato pa se je tržna vrednost podjetja povečala na 2,3 milijarde dolarjev, kar je več kot skupna tržna kapitalizacija 100 najuspešnejših podjetij na londonski borzi.

Glavni dogodek se je zgodil septembra, ko je podjetje lansiralo novi iPhone 12, ki podpira tehnologijo 5G. Kljub kritikom, ki trdijo, da potrošnikov v času pandemije ne bo zanimal 5G, je bila prodaja po nekaterih poročilih neprimerljiva. Odkar sta nova dva modela iPhone na voljo na trgu, sta presegla vse tekmece, vključno z napravami Samsung, in osvojila skoraj četrtino celotne prodaje telefonov, ki podpirajo tehnologijo 5G. Apple naj bi januarja objavil nestrpno pričakovano poročilo o prodaji v četrtem četrtletju, pred splošnim poslovnim poročilom, ki naj bi bilo objavljeno 2. februarja. Apple je novembra predstavil tudi nove modele MacBook in novi čip Apple M1. Številna poročila, objavljena decembra, kažejo, da prodaja na Kitajskem gre za med, rekordna prodaja pa naj bi bila zabeležena novembra.

Poleg zgodbe o uspehu iPhona je najpomembnejša zgodba o nenehni rasti podjetja. Bloomberg je novembra objavil napoved, da bo Apple v četrtem četrtletju 2020 ustvaril rekordne prihodke v višini več kot 100 milijard USD.

Apple je decembra napovedal načrt za razvoj električnih vozil z avtopilotom, kar je očitno napad na trg, v katerem prevladuje Tesla. Projekt Titan, v okviru katerega načrtujejo razvoj električnih avtomobilov, se je začel leta 2014, a napreduje počasi. Podjetje je imelo težave s prehodom v avtomobilski sektor, vodstvu pa ni uspelo doseči enotne strategije. Reuters je decembra poročal, da namerava Apple svoje vozilo predstaviti že leta 2024, vendar pa nekateri analitiki trdijo, da bodo avtomobili naslednji glavni izdelek podjetja. Podjetje je napovedalo tudi napredek pri razvoju tehnologije baterij.

Decembra so izšla tudi poročila, po katerih naj bi Apple razmišljal o sodelovanju z Volkswagnom ali novo kitajsko družbo Nio, ki proizvaja električna vozila. Obstajale so celo govorice, da se bosta Tesla in Apple povezala in ustvarila skupni model, ki bi lahko združil dve najbolj znani in na videz neustavljivi znamki na svetu.

Vse te novice so povzročile rast delnic Appla, saj so samo decembra (v času pisanja tega poročila) te narasle kar 12 %.

Viri: Bloomberg, Bloomberg Terminal (slika), Reuters, Wall Street Journal, Financial Times, Counterpoint Research

