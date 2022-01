Apple je tri bilijone dolarjev vredno podjetje

Apple so leta 1976 ustanovili Steve Jobs, Steve Wozniak in Ronald Wayne. Leta 1980 so delnice Appla začele kotirati na borzi, vrednost podjetja ob splavitvi na organiziranem trgu kapitala pa je znašala 1,8 milijarde ameriških dolarjev. Delnica Appla je od leta 2007, ko je Jobs predstavil prvi iPhone, zrasla za približno 5.800 odstotkov.

Ameriški proizvajalec zabavne elektronike Apple je danes postal prvo podjetje v zgodovini, katerega vrednost je presegla tri bilijone (tri tisoč milijard) ameriških dolarjev, poroča BBC. Apple je bilo tudi prvo podjetje, ki je preseglo vrednost enega trilijona ameriških dolarjev.

Od enega bilijona do treh

Apple je vrednost enega bilijona presegel avgusta 2018. Dobro leto pozneje se je svet ustavil zaradi epidemije koronavirusa, iz katere je Apple izšel kot eden izmed zmagovalcev. Povečano povpraševanje po njegovih izdelkih in storitvah je ceno delnice pognalo v višave in Apple je vrednost dveh bilijonov dolarjev presegel avgusta 2020. Applova delnica je od začetka 2021 zrasla za slabih 40 odstotkov in le 14 mesecev od mejnika dveh bilijonov dolarjev so lastniki Appla svoje premoženje povečali še za dodaten bilijon.

iPhoni so še vedno glavni posel

Najpomembnejši izdelek Appla ostajajo pametni telefoni iPhone, ki predstavljajo okoli polovico vseh prihodkov podjetja. Vse pomembnejše pa postajajo digitalne storitve za podjetja, ki so po ocenah nekaterih analitikov že presegle vrednost bilijona dolarjev.