Američani so ga za pet let postavili na prvo mesto

Z dobrimi partnerji je vsako delo lažje – ne glede na to, ali delamo v pisarni ali na kmetiji. Težji ko so pogoji dela, pomembnejše je, da izberete pripomočke in mehanizacijo, ki vam bodo ne samo služili, ampak pripomogli k boljšemu poslovanju. Tega se zaveda tudi vsak kmetovalec v iskanju rešitev, ki bi mu optimizirale delo.

V Sloveniji imamo veliko kmetovalcev, ki se poleg redne službe ukvarjajo s kmetijstvom, od ogromnih kmetij do posameznikov in družin. Statistično gledano pa je ogromno kmetijskih strojev in opreme že dotrajanih in jih je treba nadomestiti z novimi.

S sloganom ZA MALE IN VELIKE postaja trgovina LAGERHOF iz občine Rogaška Slatina ena izmed vodilnih trgovin za prodajo kmetijske mehanizacije.

Podjetje LAGERHOF ima svojo poslovalnico v občini Rogaška Slatina v kraju Podplat in stoji ob glavnih cestah Celje-Rogaška in Maribor-Rogaška. Tja so se preselili letos spomladi. Imajo ogromne zunanje površine s pestro ponudbo strojev, traktorje pa si lahko ogledate tudi v notranjem razstavnem salonu.

Sodobna oprema je nujna za učinkovitejše delo

Pomembno je, da se slovensko kmetijstvo posodobi in tako postane bolj konkurenčno tako na slovenskem kot tudi na tujem trgu. Samo z dobro opremo in mehanizacijo bo vaša kmetija lahko tekmovala z večjimi. Dobra kmetijska mehanizacija vam bo omogočila hitrejše in tako učinkovitejše delo, kar sta ključna dejavnika za uspeh.

Tega se zavedajo tudi v podjetju LAGERHOF, kjer so razvili prav poseben slogan ZA MALE IN VELIKE, ki ponazarja njihovo celotno ponudbo. Pokrivajo namreč širok spekter kmetijske mehanizacije ter tako ustrežejo tudi manjšim in poklicnim kmetovalcem.

Pri njih boste našli slovenske proizvajalce, kot so SIP, Robust, Creina, Gorenc in Uniforest, ter vrsto tujih znamk, ki ponujajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Z lastnim voznim parkom dostavljajo po vsej Sloveniji in v tujino, hitra dostava je ena glavnih ugodnosti, ki jih boste deležni pri nakupu.

LAGERHOF je z lani na Agri premierno predstavil traktorje LS, ki ponujajo modele z od 20 do 101 konjske moči. So njihov zastopnik za Slovenijo, Hrvaško in Madžarsko.

Ali ste vedeli? Traktor LS je edini v ZDA - da, prav v deželi Johna Deera -, ki je bil pel let zapored izbran kot najboljši po splošnem zadovoljstvu strank.

Obstaja velika možnost, da ste se s trakorjem LS že kdaj spoznali, vendar v drugi barvi. Že leta izdelujejo traktorje za Claas, Case IH, New Holland in do pred kratkim tudi za Landini.

Glavna prednost traktorjev LS je ta, da so ena izmed redkih znamk, pri kateri dobite že praktično vso opremo vključeno v osnovni ceni traktorja. Od klimatske naprave, zračnega sedeža Grammer, drsnega priklopa Scharmüller do treh hitrosti kardana, radial pnevmatik in yojsticka. Za doplačilo si lahko izberete le sprednji nakladač ter sprednjo hidravliko in kardan.

Pri LAGERHOFU so se pogosto srečali tudi z vprašanjem, kateri stroj lahko ponudijo manjšemu kmetovalcu, a kakovostnega in po dostopni ceni. Rešitev so našli v blagovni znamki Hofman, ki s posluhom za male kmete postavlja dostopne cene skupaj s kakovostjo na prvo mesto. Širok prodajni program sestavljajo stroji za spravilo travinja, mešalnice, mulčerji in še marsikaj.