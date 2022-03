Amazon prekinil dostave in videovsebine v Rusiji in Belorusiji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško podjetje Amazon je v sredo ustavilo dostave v Rusiji in predvajanje spletnih videovsebin zasebnim strankam tako v Rusiji kot tudi Belorusiji zaradi ruskega napada na Ukrajino, pri katerem Belorusija sodeluje. Posle v Rusiji skuša ustaviti tudi banka Citigroup.

Amazon je sporočil, da v Rusiji nima svojih podatkovnih središč, infrastrukture ali pisarn in ima poleg tega že dlje časa politiko, da ne posluje z rusko vlado. Amazon prav tako ne bo sprejemal novih naročil za videoigro New World, ki je edina, ki jo prodaja neposredno v Rusijo. Stranke iz Rusije in Belorusije ne bodo mogle uporabljati niti platforme računalniškega oblaka AWS.

Citigroup, ki ima svoje enote v Moskvi, Sankt Peterburgu in drugih večjih mestih, je napovedala prodajo svojega premoženja v Rusiji. Dokler ruskih poslov ne bo prodala, bo poslovala z minimalnimi zmogljivostmi, je napovedala.