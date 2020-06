Ali je zdaj pravi trenutek za varčevanje v skladih?

Investiranje je pravzaprav naložba v varno prihodnost. Urejene osebne finance so pogoj, da boste živeli bolj brezskrbno. Tudi ob nenapovedanih finančnih obremenitvah, stroških zaradi morebitnih zdravstvenih težav ali ko bomo želeli podpreti otrokovo pot v samostojnost, boste mirneje sprejemali vse odločitve.

Varčevanje oziroma investiranje vam omogoča, da boste lahko lažje načrtovali nakup naslednje nepremičnine, avtomobila ali da boste spet začeli razmišljati o sanjskih destinacijah, ki čakajo samo še na vas.

Na srečo ni treba biti borzni strokovnjak, da začnete investirati. Tudi če lahko vsak mesec prihranite le 25 evrov, je to povsem dovolj za začetek varčevalnega načrta, ki vas bo pripeljal do želenega cilja.

Postanite investitor

Za varčevanje je sicer zmeraj na voljo veliko možnosti, vendar zgodovinski podatki kažejo, da so za dolgoročne naložbe skladi najbolj perspektiven izbor.

Varčevanje v vzajemnih skladih je primerno za vse, saj so skladi zaradi preglednosti varni in zanimivi tudi za namensko varčevanje. Optimalen način nalaganja v sklade za dolgoročnega vlagatelja je postopno varčevanje, ki ga dopolnjuje z enkratnimi vplačili, če ocenjuje, da je trenutek pravi.

V Infond skladih lahko že z nizkimi zneski varčujete za svoje finančne cilje, kot so večji izdatki, nakup stanovanja, šolanje otrok ali brezskrbna starost. V skladih lahko privarčujete več denarja, saj je dolgoletna ocenjena povprečna letna donosnost delniških skladov 7 %, mešanih 5 %, obvezniških pa okoli 3 %. Razpršitev v več deset vrednostnih papirjev sklada blaži tveganje, zato je varčevanje v skladih varno. Tudi do svojih sredstev imate stalen dostop, saj lahko kadarkoli zahtevate izplačilo. Poleg tega pa je investicija v sklade fleksibilna, saj upravitelj prehode med skladi in uravnavanje vrednosti vplačil ureja po vaših željah.

Vsak si lahko poišče sklad po svoji meri

Izbira primernega vzajemnega sklada je odvisna od značilnosti posameznega vlagatelja – od vaših finančnih ciljev in potreb, osebne nagnjenosti k finančnemu tveganju ter predvidenega obdobja varčevanja.

Za začetnike s kratkoročnimi cilji: Mlad milenijec, ki je šele na začetku svoje sicer uspešne karierne poti grafičnega oblikovalca, želi investirati za obdobje treh let. Njegov cilj je kupiti osebni računalnik in dodatne komponente najvišjega kakovostnega razreda, saj je zaradi narave svojega dela zelo zahteven uporabnik tehnologije. Ker ima kratkoročen cilj, je pomembno, da se odloči za manj tvegane naložbe. Prava izbira zanj bi bili kratkoročni obvezniški skladi.

Za posameznike z dolgoročnimi cilji, ki so svoje premoženje do zdaj večinoma oplemenitili z nakupom nepremičnin, pa so na voljo skladi z globalno razporeditvijo naložb. To so lahko mešani ali delniški skladi, odvisno od osebne nagnjenosti k tveganju. Zanje je smiselno, da jedro naložbe sestavljajo osnovni skladi, ki jih lahko dopolnjujejo specializirani skladi. Med njimi je v zadnjem času še posebej zanimiva in perspektivna naložba v najboljši delniški sklad, ki nalaga v sektor informacijske tehnologije. To je delniški podsklad Infond Technology, ki sredstva nalaga v delnice in enote ciljnih delniških skladov iz sektorja informacijske tehnologije (naprave, storitve in programska oprema).

Nadpovprečen potencial informacijske tehnologije

Na vsakem koraku smo v stiku s tehnološkimi dosežki ponudnikov naprav in programske opreme – ko plačujemo prek spleta, urejamo osebne finance, komuniciramo s prijatelji, v službi in šoli, na javnem prevozu, na potovanjih. Zato se ta gospodarska panoga razvija z neverjetno hitrostjo. Na to se odzivajo tudi borzni trgi.

Vsem, ki se zavedajo nadpovprečnega potenciala informacijske tehnologije, finančni svetovalci svetujejo vlaganje v delniški podsklad Infond Technology, ki sredstva vlaga v podjetja, kot so Microsoft, Apple, Mastercard in Amazon.

Informacijska tehnologija ima namreč nadpovprečen potencial, saj so tehnološke in informacijske rešitve ter produkti tako vpleteni v naš vsakdanjik, da življenja brez njih ne bi več prepoznali. Tudi zato je sklad Infond Technology najbolj donosen sklad desetletnega obdobja v Sloveniji.

Najboljši slovenski vzajemni sklad Sava Infond, družba za upravljanje, je 15. junija prejela naziv najboljši slovenski sklad (po razmerju tveganja in donosa). V konkurenci skupaj 291 skladov je dobila kar 11 nagrad za odlično upravljanje skladov, med drugim za najboljši sklad triletnega obdobja v Sloveniji Infond Technology in za najboljšega upravitelja za petletno obdobje v Sloveniji. S tem so že tretje leto zapored najboljša družba za upravljanje triletnega obdobja v Sloveniji.

Različni vlagatelji – različni skladi

Investitorji imajo sicer na voljo zelo različne sklade. Izbirajo lahko med delniškimi skladi, obvezniškimi skladi, mešanimi skladi, skladi denarnega trga in skladi ciljnega datuma, ki se razlikujejo glede na tveganje in pričakovano donosnost.

Vam je najpomembnejši donos? Delniški vzajemni skladi imajo več delniških naložb in so priporočljivi za tiste, ki jim je najpomembnejši donos in jih nihanja vrednosti premoženja ne motijo.

Delniški vzajemni skladi imajo več delniških naložb in so priporočljivi za tiste, ki jim je in jih nihanja vrednosti premoženja ne motijo. Vam je pomembna stabilna in umirjena rast? Obvezniški skladi so primerni za vlagatelje, ki jim je bolj pomembna stabilna in umirjena rast premoženja, brez večjih nihanj. Z naložbo v mešane sklade se doseže kombinacija delnic in obveznic, zato so ti skladi priporočljivi za vlagatelje, ki ne želijo prevelikih nihanj vrednosti premoženja.

Sava Infond, družba za upravljanje, d.o.o., Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor. Prospekt in ključni podatki za vlagatelje sta v slovenskem jeziku vlagateljem na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.infond.si, v papirni obliki pa na vseh vpisnih mestih in sedežu družbe v času uradnih ur. Najvišji vstopni stroški dosegajo 3 %, izstopnih stroškov se ne obračunava. Navedeni stroški zmanjšujejo prikazani donos.