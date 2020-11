Ali je Netflix imun proti novemu koronavirusu?

Oglasno sporočilo

Od skromnih začetkov med prvo javno ponudbo leta 2020 so cene Netflixove delnice narasle za več kot 40 odstotkov, kar kaže na zvesto bazo uporabnikov, odličen menedžment in trajnosten delovni model.

Netflix je objavil poročilo o poslovanju v tretjem četrtletju leta 2020 z nekaj šibkejšimi rezultati, kar je pripeljalo do izjav kritikov, da podjetje izgublja zagon. Čeprav je Netflixu v tretjem četrtletju zaslužek rastel počasneje, število naročnikov še naprej narašča. Podjetje je pridobilo 2,2 milijona novih neto naročnikov v 3. četrtletju, kar je pod napovedanih 2,5 milijona. Podjetje je imelo prihodke, ki so bili višji od pričakovanih, in sicer 6,44 milijarde dolarjev.

Netflix je zaradi prepovedi gibanja v prvem in drugem četrtletju povečal število naročnikov, ni pa predvidel šibkejših rezultatov v tretjem in četrtem četrtletju po odpravi omejitvenih ukrepov. Po svoje je Netflix žrtev lastnega neverjetnega uspeha v prvi polovici leta, hkrati pa je pridobil nove naročnike, kar pomeni, da so nekateri od teh, ki so se prijavili v obdobju karantene, postali stalni naročniki.

Netflix je v prvih devetih mesecih leta 2020 razširil bazo naročnikov za 28,1 milijona. To je izjemen uspeh, če upoštevamo dejstvo, da je v letu 2019 podjetje pridobilo 27,8 milijona naročnikov.

Novi val novega koronavirusa lahko uniči filmsko industrijo, kar bi bilo ugodno za Netflix

Dejavnika, ki vplivata na filmsko industrijo, sta kratkoročna in dolgoročna škoda. Veliki filmski studii, ki so Netflixova konkurenca, trenutno beležijo izgube, ker njihove filmske uspešnice ne ustvarjajo dobička v kinih zaradi omejitvenih ukrepov po vsem svetu, saj se večina ljudi kinom izogiba, da ne bi tvegala okužbe. Projekcije filmov so prestavljene v čas, ko bodo ukrepi zaradi pandemije ukinjeni. Najnovejšega filma o Jamesu Bondu – No time to die ne bodo prikazali pred aprilom prihodnje leto.

Brez novih filmov pa je odprtje kinov vprašljivo, zato je druga največja svetovna veriga kinematografov objavila, da bo začasno zaprla 633 lokacij v ZDA in ZK. Še eno prisilno zapiranje po prvem valu novega koronavirusa bi lahko popolnoma uničilo neodvisne kine, pod vprašajem bi bila tudi prihodnost nekaterih večjih verig. Očitno je, da lahko primanjkljaj novih filmskih uspešnic in zapiranje kinov kratkoročno pomagata Netflixu. Poleg tega pa lahko ta razvoj dogodkov pospeši trend zapiranja kinov in vpliva na gledanje filmov od doma – kar pomeni dolgoročno korist za Netflix.

Kaj prinaša Netflixu prihodnost?

Nedavne odpovedi programov in določeni izvršni odloki so povzročili, da vlagatelji razmislijo o Netflixovi strategiji. Varčevanje pri skupnih programih, ki ne prinašajo novih in ne zadržujejo starih naročnikov, je smiselno s poslovnega vidika, a tudi negativno vpliva na Netflixov ugled, zgrajen na originalnih programih. Ena od rešitev bi bil dvig cen. Netflix je že dvignil cene v Kanadi. Konec koncev bo gibanje najverjetneje omejeno, ljudje bodo ostali doma in bodo zaradi pomanjkanja drugih alternativ sprejeli višje Netflixove cene.

Podjetje ima še vedno največ originalnih programov v primerjavi s konkurenco, a se mu Disney Plus in HBO Max približujeta. Netflix občuti tudi vse večjo konkurenco, vendar je kljub temu v položaju, ko bi lahko nadaljeval ponujanje zadovoljivih storitev uporabnikom in tudi omogočil dobiček tistim, ki tržijo z njegovimi delnicami.

