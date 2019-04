Ali bo Bitcoin ponovno zrasel?

Oglasno sporočilo

Od začetka leta in do danes, je Bitcoin zabeležil rast za več kot 35%, trenutna vrednost je več kot 5000 dolarjev. Ali se bo ponovila vrtoglava rast, katero je imel Bitcoin koncem leta 2017, bo pokazal čas.

Kaj je Bitcoin?

Bitcoin je vrsta digitalnega denarja (crypto valuta). Tisto, kar ga razlikuje od tradicionalnega denarja je to, da ga ne kontrolira nobena institucija, kar pomeni da nobena banka ne kontrolira vaš denar. V aprilu leta 2010 je bila cena enega Bitcoina 0.003 dolarja, medtem ko je Bitcoin rekordno ceno dosegel v decembru leta 2017, ko je bila vrednost več kot 17.000 dolarjev.

Med tem je veliko držav razglasilo Bitcoin legalnim, kar je imelo pozitiven vpliv na njegovo ceno. Bitcoin ne pod vplivom vlad držav. Bitcoin se spremlja z javnim online zapisom, poznanim pod imenom „block chain“. Končna številka Bitcoina je lahko proizvedena skozi proces, kateri se imenuje „rudarjenje“, kar prestavlja reševanje zapletenih matematičnih problemov. Ena od privlačnosti tega načina plačila je, da je plačevanje povsem anonimno.

