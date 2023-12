Airbnb bo zaradi obtožb o davčni utaji Italiji plačal 576 milijonov evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Milansko javno tožilstvo je spletno platformo Airbnb pretekli mesec obtožilo, da med letoma 2017 in 2021 ni plačevala davka za kratkoročno oddajanje stanovanj, ki znaša 21 odstotkov.

"Podjetje Airbnb Ireland je sklenilo poravnavo, ki pokriva odtegljaje gostiteljev v obdobju od leta 2017 do leta 2021, pri čemer skupno plačilo znaša 576 milijonov evrov. Od naših gostiteljev ne želimo izterjati nobenega od teh zneskov," je sporočilo podjetje.

Ob tem so zapisali, da z italijanskimi oblastmi "nadaljujejo konstruktivno sodelovanje za leti 2022 in 2023".

Enotni davek za oddajanje stanovanj je Italija uvedla leta 2017. V skladu s tem zakonom morajo platforme za kratkoročni najem, ki obdelujejo plačila, odtegniti dohodnino gostitelja.

Pri Airbnb so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da nedavni proračunski načrti italijanske vlade pojasnjujejo, kako naj bi ta postopek potekal.

"Pozdravljamo jasnost, ki jo ponuja ta načrtovana posodobitev italijanske zakonodaje, in se pripravljamo na uskladitev z uvedbo novih orodij za gostitelje, da bo Airbnb samodejno odtegnil njihove davke in jih v njihovem imenu neposredno plačal italijanski davčni upravi," so še zapisali.

Spletna platforma Airbnb je uvedbo davka leta 2017 izpodbijala, vendar je Sodišče EU decembra lani zavrnilo njene argumente za neplačilo davka in potrdilo, da mora Airbnb od italijanskih deležnikov pobrati davke in jih nakazati državi.

Javno tožilstvo meni, da so prihodki od davkov v petih letih znašali 3,7 milijarde evrov.