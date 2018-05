Adris tudi v tretje brez soglasja AZN za povečanje deleža v Pozavarovalnici Sava

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je tudi v tretje zavrnila izdajo soglasja hrvaški družbi Adris in njeni zavarovalnici Croatia Osiguranje za povečanje deleža v Pozavarovalnici Sava do 33 odstotkov, je Croatia Osiguranje objavila prek spletnih strani Zagrebške borze. Hrvaški družbi lahko zdaj sprožita upravni spor.

Tega je Adris sprožil že lani, potem ko je avgusta AZN v drugo zavrnila soglasje za povečanje deleža v eni največjih slovenskih finančnih družb nad 20 odstotkov in do 33 odstotkov. Takrat je bil Adris uspešen, saj je upravno sodišče odločbo razveljavilo in zadevo vrnilo v vnovično odločanje.

AZN je Adrisu, ki je vlogo za povečanje deleža v Pozavarovalnici Sava tudi takrat oddal skupaj s svojo zavarovalnico Croatia Osiguranje, soglasje prvič zavrnila jeseni 2016, neuradno zaradi prevelike izpostavljenosti zavarovalnice do hrvaških državnih vrednostnih papirjev.

Slednje naj bi po mnenju AZN namreč predstavljalo preveliko tveganje, zato je Adris lani v drugem poskusu vlogo oddal sam, a tudi takrat, kot rečeno, ni bil uspešen. AZN naj bi mu soglasje takrat zavrnila zaradi prevelike izpostavljenosti skupine do finančno nasedlega Agrokorja.

Ni znan razlog za rdečo luč

Kakšni so argumenti za že tretjo rdečo luč AZN za tokrat spet skupno vlogo Adrisa in Croatie Osiguranje, še ni znano. O vnovični zavrnitvi soglasja je sicer prvi poročal časnik Finance.

Adris grupa s sedežem v Rovinju je neposredno in prek Croatie Osiguranje nekaj manj kot 19-odstotna lastnica Pozavarovalnice Sava, njuna lastniška deleža pa se skrivata za skrbniškima računoma Zagrebačke banke in Raiffeisen Bank Austria. Družba ima dovoljenje AZN za povečanje deleža do 20 odstotkov.