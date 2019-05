Adria Airways vse bliže dnu svetovne lestvice letalskih prevoznikov

Zamude, odpovedi letov in številne zahteve prizadetih potnikov po izplačilu odškodnin, s katerimi se je lani borila Adria Airways, so pustile velik madež na njenem ugledu.

Na najnovejši lestvici AirHelp o zanesljivosti svetovnih letalskih prevoznikov je naš nacionalni prevoznik zgrmel na 63. mesto med skupno 72 obravnavanimi družbami. Dosegel je 5,98 od možnih desetih točk, pri čemer je najnižje uvrščeni prevoznik Thomas Cook Airlines dosegel 5,26 točke.

Adria se je odrezala slabo na vseh področjih, tako pri zamudah in odpovedih letov (51. mesto) kot tudi pri kakovosti storitve, ki jo ocenjujejo potniki (62. mesto). Najslabše pa je ocenjena za to, koliko časa je potrebovala za obdelavo odškodninskih zahtevkov in kolikšen del jih je neupravičeno zavrnila (64. mesto).

Lestvico AirHelp pripravlja istoimenska družba. Ta pomaga letalskim potnikom do zakonsko upravičenih odškodnin, kadar jim jih letalske družbe nočejo izplačati. Tokratna lestvica zajema zanesljivost prevoznikov v minulem letu.

V družbi nizkocenovnih prevoznikov

Na vrhu lestvice AirHelp najbolj zanesljivih letalskih družb so Qatar Airways (8,23 točke), American Airlines (8,07 točke) in Aeromexico (8,07 točke). Visoko uvrščeni so tudi Austrian Airlines, Emirates, Turkish Airlines in nizkocenovni prevoznik Wizz Air.

Adria Airways je na dnu lestvice skupaj z evropskimi nizkocenovnimi letalskimi prevozniki, kot so easyjet (Velika Britanija), Ryanair (Irska), Transavia (Nizozemska) in Laudamotion (Avstrija), in azijskih nizkocenovnih prevoznikov, ki poskušajo prodreti v regijo.

Mnogo bolje od Adrie so na lestvici uvrščene tudi nekatere letalske družbe, ki letijo na ljubljansko letališče Brnik in so v zadnjem času prevzele donosne linije, kot sta Varšava in Moskva. Te je vrsto let obvladovala Adria.

Po privatizaciji več težav pri odškodninah

Padec zadovoljstva Adrie v očeh potnikov se je začel po njeni privatizaciji. Še jeseni 2016, manj kot leto dni po tem, ko jo je slovenska država prodala nemškemu skladu 4K Invest, je namreč zasedala 19. mesto med skupno 79 letalskimi družbami.

Foto: Gregor Pavšič V zimski sezoni 2016/2017 pa je izgubila kar 40 mest. Po podatkih AirHelp se je drastično poslabšala pri merilu odziva na odškodninske zahtevke. Pri ocenjevanju zimske sezone 2016/2017 se je Adria nekoliko popravila, vendar še vedno zasedla 52. mesto.

Za komentar uvrstitve na najnovejši lestvici AirHelp smo prosili Adrio. Njihova pojasnila bomo objavili, ko jih prejmemo. Kot kaže, pa bodo zamude in odpovedi poletov pogoste tudi v naslednjih mesecih.

"Za zamude nismo krivi mi"

Z Adrie so ta teden sporočili, da so lani zaradi omejitev v zračnem prostoru, vremenskih razmer in pomanjkanja posadk zaznali povečano število nepravilnosti v operativnem urniku. Ob vse večji preobremenjenosti zračnega prostora se težave obetajo tudi v letošnjem poletju.

Izpostavili so podatke Eurocontrol, da se bodo zamude, ki so posledica zasičenosti zračnega prometa, v poletju še povečale oziroma znova podvojile, kar pomeni še več zamujenih poletov kot v pretekli sezoni.

Foto: Klemen Korenjak Pojasnili so, da gre za zamude, na katere kot prevoznik težko vplivajo in se jim ne morejo izogniti. Kar se tiče pomanjkanja posadk, s čimer so se spopadali lani, pa je letos stanje boljše. Več kot 60 odstotkov zamud v lanskem letu so pripisali preobremenjenosti zračnega prometa in pomanjkanju kadra, več kot 25 odstotkov vremenskim razmeram, 14 odstotkom pa stavkam kontrolorjev.

Kljub vsemu so potniki Adrie nezadovoljni tudi zaradi združevanja poletov, kar je vodilo do podaljšanja časa potovanja, in slabega obveščanja o zamudah in spremembah voznega reda.