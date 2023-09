Adidas je hitrejši na kratke razdalje, vendar Nike še vedno vodi

Oglasno sporočilo

To je bilo leto prenove, tako za Adidas kot za Nike, saj je globalni "lockdown" za nami in so minili časi, ko ljudje niso kupovali športne opreme in obiskovali telovadnic.

Foto: Fortrade Cyprus Ltd.

Fortrade je za vse, ki jih zanima, kako trgovati s ceno delnic Adidas in Nike (t. i. finančna pogodba za razliko, angl. CFD), ali si preprosto želijo razširiti svoje znanje, pripravil brezplačen vodnik "Kako trgovati s ceno delnic". Vodnik je prilagojen vsem ravnem znanja in ga lahko prenesete na spodnji povezavi.

Delnice Adidasa so letos po izhodu iz težkega obdobja, ki ga je povzročila prekinitev pogodbe s Kanyejem Westom, poskočile za 44,5 %. Adidas je moral po spornih izjavah tega zvezdnika prekiniti pogodbo z njim, največja težava pa je bila, da je bila linija izdelkov Yeezy v višini 1,3 milijarde dolarjev, povezana s Kanyejem, umaknjena s polic. Vendar pa je podjetju uspelo prodati superge Yeezy v vrednosti 500 milijonov dolarjev in verjetno bo lahko prodalo preostanek, ki ga ima na zalogi. Letos je igralka Jenny Ortega s svojo kolekcijo postala obraz Adidasa, kar je pomagalo podjetju še naprej osvajati ameriški trg, kjer vlada Nike. Rast Adidasa v Evropi je v obdobju po covid-19 ostala močna, povpraševanje se je zdaj povečalo tudi na Kitajskem.

Največja športna blagovna znamka na svetu, Nike, na trgih ni imela odličnega leta. Delnice so padle za 13 %. Počasnejša rast trga je v preteklem letu vplivala na dobiček. Vendar pa Nike s prihodki v višini 42,65 milijona dolarjev zasluži skoraj dvakrat toliko kot Adidas.

Po drugi strani pa se je komercialno uspešno svetovno prvenstvo za ženske verjetno izplačalo njegovemu sponzorju, kar bi lahko letos spodbudilo rast prodaje s ponovnim zagonom blagovne znamke Kobe.

Del problema za obe podjetji, še posebej za Nike, je bila upočasnitev gospodarske rasti na Kitajskem. Kitajska predstavlja 17 % celotne prodaje družbe Nike, nedavna negativna revizija napovedi za kitajsko gospodarsko rast v kombinaciji s težavami na kitajskem nepremičninskem trgu pa je zaskrbela vlagatelje.

Deutsche Bank meni, da bo cena delnic Adidasa dosegla 225 evrov. Po drugi strani Wedbush napoveduje, da se bo Nike dvignil na 131 dolarjev.

Viri: MT4 trgovalna platforma, Financial Times, Statista, Seeking Alpha, Forbes, MarketWatch

CFD-ji so zapleteni in zelo špekulativni instrumenti, pri katerih obstaja veliko tveganje hitre izgube denarja zaradi finančnega vzvoda. Razmislite, ali razumete, kako delujejo CFD-ji, in ali si lahko privoščite visoko tveganje za izgubo celotnega vloženega kapitala. Ne pozabite: izgubite lahko vse, vendar ne več od stanja na svojem računu za trgovanje. 79 % računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Ti produkti morda niso primerni za vse stranke, zato zagotovite, da razumete tveganja, in poiščite neodvisen nasvet. Če bi nadaljevali investicijo v virtualno valuto CFD, upoštevajte, da so vrednosti izredno spremenljive in lahko predstavljajo velike izgube v zelo kratkem časovnem obdobju. To gradivo ne predstavlja ponudbe ali napeljevanja k nakupu kateregakoli finančnega instrumenta. Fortrade ne sprejema odgovornosti za uporabe teh informacij in za morebitne posledice. Ne podajamo zagotovil ali jamstev glede točnosti ali popolnosti teh informacij: posledično vsaka oseba, ki sprejema odločitve na podlagi teh informacij, to počne na lastno tveganje. Informacije na tej strani niso naslovljene na prebivalce ZDA ali Belgije ter niso namenjene za distribucijo ali uporabo katerekoli osebe v katerikoli državi ali pristojnosti, kjer bi bila takšna distribucija ali uporaba v nasprotju z lokalnimi zakoni ali predpisi.

Naročnik oglasnega sporočila je Fortrade Cyprus LTD.