7 korakov, da odpravite dvom o tem, kam vložiti denar

Kam vložiti denar, je večna uganka. Kaj pa vas omejuje pri naložbah? Je to strah, pomanjkanje znanja ali pa samo ne veste, kje začeti?

Obstaja sedem preprostih korakov, s katerimi boste izgubili strah pred vlaganjem in hkrati tudi konkretno povečali možnost svojega uspeha. Zaupam vam jih v nadaljevanju ...

Odpravite skrbi

Strah je glavna ovira, da večina ljudi nikoli ne ustvari posebnih presežkov denarja. Nepredvidljive razmere zaradi koronavirusa so skrb za denar še okrepile. Tudi pri izkušenih vlagateljih je strah redno prisoten.

O kakšnem strahu govorimo?

Obstajata strah pred izgubo denarja in strah pred delanjem napak, ki vas na koncu lahko veliko stanejo. Na srečo obstaja nekaj nasvetov in trikov, s katerimi je mogoče odpraviti strah pred vlaganjem lastnih prihrankov.

Vedno bolj me zanima, kam vložiti prihranke. Sam se imam za povprečnega vlagatelja, lahko bi rekel celo, da me je zelo strah vlagati. Na banki moj denar "miruje". V delnice sem že investiral, a se bojim, da jih ne bom pravočasno prodal, kar se mi je že zgodilo. O trgovanju z valutami imam premalo znanja. In še bi lahko našteval. A vedno me je zanimalo, kako bi si lahko ustvaril dodatni zaslužek ...

Se tudi vi prepoznate v tem?

Poiščite uspešnega vlagatelja, ki ve, kam vložiti denar

Če ne veste, kje začeti, je pomembno, da poiščete nekoga, ki je uspešen pri vlaganju prihrankov. A tu sem naletel na oviro. Kako najti dobrega vlagatelja, ki mu lahko zaupam? Vsi vemo, da tisti, ki ima resnično veliko denarja, o tem večinoma ne govori in tega tudi ne kaže. A imel sem srečo.

Že nekaj časa opazujem prijatelja, ki rad kdaj reče kakšno besedo o denarju. Že nekajkrat mi je omenil platformo eToro , s katero je iz novega vlagatelja postal uspešen mali trgovalec. Temu prijatelju zaupam. Razkril mi je, kako se je znebil strahu pred vlaganjem in kako danes ustvarja presežke denarja iz svojih prihrankov, in to ravno na platformi eToro. Njegovi nasveti so zelo veliko vredni.

Korak 1: Izobrazite se o tem, kam se splača vlagati

Imeti znanje o vlaganju je bistvenega pomena za uspeh. Ko se boste izobraževali o trgovanju, o vložkih, o donosih in o tveganjih ter se naučili, na kaj morate paziti, boste pridobili razumevanje, kdaj kupiti in prodati bodisi svoje delnice bodisi druge naložbe. Pri sprejemanju odločitev se boste počutili veliko udobneje in postali boste bolj samozavestni pri odločitvah.

Moj strah je začel pojenjati. Prijatelj me je poučil, kaj je eToro in zakaj ravno to platformo uporablja za vlaganje svojega denarja.

eToro je vodilna svetovna trgovalna platforma, ki ponuja trgovanje z delnicami, kriptovalutami in CFD-ji.

Glavni razlogi, da se je odločil za trgovanje na platformi eToro:

– vlagatelji so lahko mirni, ker so vedno lahko na tekočem, kam vlagajo,

– preprosta platforma, ki je dostopna, varna in prijazna vsakomur,

– nakupuješ lahko dele delnic svetovnih podjetij in pri nakupu delnic NI provizije,

– pridružiš se milijonski skupnosti, ki je odkrila pametno trgovanje.

Razloga, da zaupa platformi, sta kredibilnost in odprtost ekipe, ki stoji za platformo. To je ena redkih platform, kjer je mogoče neposredno videti, s čim trgujejo drugi, jih kopirati in stopiti z njimi v stik.

Naredite prvi korak – kliknite na www.etoro.com in se registrirajte.

Korak 2: Postavite si cilj

Vprašajte se, kje se vidite čez eno leto? Pet let? Deset let?

Zapišite si cilj na papir. Dajte ga iz glave. Postavitev lastnih ciljev in odločnost pri doseganju teh ciljev vam bosta omogočili, da premagate strah pred vlaganjem. Vsak majhen korak šteje. Ko se boste približevali svojemu cilju, boste strah počasi prekosili. Pomembno je le to, da vztrajate.

eToro je izredno prijazna platforma, ki omogoča, da tudi majhni trgovalci dosegajo velike cilje:

trgovanje lahko začneš že z 200 evri vložka, ga razpršiš na več delnic, saj ni treba kupiti celotne delnice, pač pa lahko kupiš samo en del delnice,

ni fiksnih provizij, ampak je provizija na odstotek (%), tako da je mogoče doseči zelo dobro razpršenost vložka,

podpora vlagatelju je izjemna, tako na sami aplikaciji kot pri poteku trgovanja.

Kako kupiti delnico Appla, Facebooka, Netflixa, Microsofta in preostalih gigantov brez fiksne provizije, si lahko ogledate tukaj.

Korak 3: Poglejte večjo sliko o vlaganju

Poskrbite, da imate vedno pregled nad tem, kar delate. S tem, da pogledate na svoje vlaganje od daleč, ponovno ocenite, ali ste naredili pravo potezo. Poglejte, kaj lahko izgubite, medtem ko se osredotočite na tisto, kar morate pridobiti.

Vlaganje v delnice in v valute ni tako grozljivo, kot si morda mislite. Bolj izobraženi boste o temi, lažje boste ocenili možnosti.

Vizija eTora je približati trgovanje vsakomur od vsepovsod. Z rednim obveščanjem, kaj se trenutno dogaja s trgovanjem, se lahko izredno hitro učite o tem, kam vlagati denar.

Korak 4: Začnite z majhnimi vložki, nato povečujte

Splača se začeti vlagati z malimi vložki. S tem se boste hitreje učili.

Ko boste postali samozavestnejši, bo vlaganje večjih zneskov denarja naslednji logični korak. Z večjimi zneski boste morda ustvarili večji dobiček.

Pri eToro ni ovir pri obsegu trgovanja. Za večje vložke in napredno trgovanje eToro ponuja poglobljeno analizo trga s posebnimi trgovalnimi orodji .

Korak 5: Naložbena strategija, kam vlagati denar

Ko imate načrt, postane vlaganje preprosto. Oglejte si nekaj primerov različnih strategij trgovanja na spletu in jih prilagodite svojim lastnim spretnostim, željam in cilju.

Mnoge strategije vam lahko pomagajo, da rastete kot vlagatelj, nekatere pa bi lahko bile za vas tudi kontraproduktivne in bi lahko povrnile strah v vlaganje. Zato velja biti previden. To je točka, v kateri bi morali počasi prilagajati svoj pristop, tako da izpopolnite svojo osebno strategijo do te mere, da ste z njo zadovoljni.

Kako kupiti delnice, znižane za 50 odstotkov in več? Primer strategije eToro za nakup znižanih delnic si lahko preberete na https://siol.net/posel-danes/novice/covid-19-kako-kupiti-delnice-znizane-za-50-odstotkov-in-vec-520640.

Korak 6: Ohranite preprost pristop

Strategije, ki jih uporabljate, naj bodo preproste. Ko je vaš naložbeni pristop preprost, je manj verjetno, da boste postali preobremenjeni ali se boste oddaljili od vlaganja.

Preprostejši kot je vaš načrt vlaganja, lažje opazite spremembe, ki se zgodijo. Tudi strah se bo težje vrnil.

Korak 7: Skočite v vodo

Včasih je treba kar narediti korak in se potopiti v nekaj, kar vam morda ni popolnoma všeč. Ko boste začeli korakati na svoji novi poti, bo tudi pot postala jasnejša.

Za novega investitorja bo to videti, kot da bi stopil v meglo. Od daleč je vaš vid zamegljen, ko pa se boste približali, boste lahko videli cesto.

Bolj kot ste pripravljeni na vlaganje, lažje boste našli svoj način plemenitenja sredstev.

Za konec: Vztrajajte

Prijatelju sem hvaležen za novo znanje. Povprečen letni zaslužek na platformi eToro je 29,1 odstotka, z uporabljanjem kopiranja linka 50 najbolje kopiranih trgovalcev v letu 2019. Del strahu sem s tem odpravil in lažje bom preizkusil trgovanje na platformi tudi sam.

Včasih ne gre vse po načrtih. Vendar ne pozabite, da se boste več naučili iz svojih napak kot takrat, ko dejansko ustvarite dobiček!

Če se vam zgodi, da ne gre vse po vaših načrtih, pojdite nazaj in začnite znova. Zopet uporabite svoje strategije in se držite korakov, da zmanjšate morebitno tveganje. Sprejmite vse stvari, ki se jih naučite (tako dobre kot tudi slabe), in jih uporabite za sprejemanje pametnejših odločitev v prihodnosti.

Od tu naprej je vse odvisno od vas. Če dovolj močno želite spoznati, kam vložiti prihranke, boste našli tudi način, kako premagati svoj strah. Uporabite zapisane korake, da pridobite samozavest, ne pa, da odlašate.

Preverite koristi, ki jih imate lahko od vlaganja prek platforme eToro. Zdaj je pravi čas, da razblinite dvome o tem, kam se splača vlagati denar.

Izkušnja novega trgovalca.

- Vsako trgovanje je tvegano, pretekli donosi niso jamstvo za prihodnje donose.

- Tvegajte LE kapital, ki ga v primeru izgube ne bi pogrešali.

- 62 odstotkov računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmislite, ali si lahko privoščite tveganje, da izgubite vložen denar.

