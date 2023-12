2TDK in EIB podpisala posojilno pogodbo za drugi tir

Podpis posojilne pogodbe med Evropsko investicijsko banko (EIB) in družbo 2TDK. Podpredsednik EIB Kyriakos Kakouris, člana uprave družbe 2TDK Matej Oset in Marko Brezigar in ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Foto: STA