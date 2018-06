Dvajset let gradil eno od najuspešnejših podjetij na Dolenjskem, zdaj se je umaknil v razvoj

Po 20 letih se je od podjetja poslovil 55-letni Marijan Kostanjšek, ki je Podgorje pripeljal do položaja enega od najbolj uspešnih in najpomembnejših zaposlovalcev na Dolenjskem.

Marijan Kostanjšek, zdaj že nekdanji direktor Podgorja Foto: Google V podjetju so nam pojasnili, da je Kostanjšek odstopil iz osebnih razlogov, "svoje bogate izkušnje in znanje s področja lesne stroke pa bo v prihodnje na njegovo željo nadaljeval na delovnem mestu tehničnega direktorja".

Namesto Kostanjška je vajeti v Podgorju v začetku meseca prevzel Denis Stepančič, v preteklosti direktor razvoja in informatike v Trimu Trebnje ter izvršni direktor v Akripolu. Nazadnje je bil partner v podjetju Strategitus, ki se ukvarja s prestrukturiranjem podjetij.

Rekordni rezultati Podgorja

Kakšne načrte ima Stepančič in ali v Podgorju prihajajo še kakšne spremembe, še preverjamo. V podjetju so povedali, da bo šele prihodnji teden dosegljiv za komentar.

Denis Stepančič, novi prvi mož Podgorja Foto: LinkedIn V roke je dobil podjetje, ki ustvarja rekordne poslovne rezultate.

V lanskem letu je doseglo že blizu 33 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je 11 odstotkov več v primerjavi z letom pred tem, in 2,5 milijona evrov dobička. S tem so tudi močno presegli načrte.

Obilo naročil imajo očitno tudi v letošnjem letu, saj so po dostopnih informacijah zaposlili več deset ljudi, tako da imajo že 487 zaposlenih, kar je največ v zgodovini.

Ključni kupec Adria Mobil

Skokovita rast prodaje Podgorja, ki se je od leta 2013 že skoraj podvojila, je neposredno povezana s poslovnimi uspehi Adrie Mobila, ki je njihov ključni partner in največji kupec.

Sonja Gole, predsednica uprave Adrie Mobil Foto: Bor Slana Adria Mobil je v lanskem letu ustvaril že 350 milijonov evrov prihodkov od prodaje. To je devet odstotkov več kot leta 2016 in kar dve tretjini več kot leta 2014. Proizvedli so 6.142 prikolic, 4.126 avtodomov, 566 novejših avtodomov pod blagovno znamko Sonic in 2002 bivalnih kombijev znamke Van.

Visoke prodajne načrte imajo tudi v letošnjem letu, v katerem "nameravamo znova pridobiti izgubljeni tržni delež (posledico omejenih zmogljivosti) pri avtodomih in še naprej krepiti tržni delež s prikolicami".

Pri tem ji bo pomagalo tudi dejstvo, da je Adria Mobil lani jeseni prešel pod okrilje francoskega Trigana, največje skupine v evropski panogi vozil za prosti čas. Skupaj z Adrio Mobilom ima že več kot 7.500 zaposlenih in proizvodne zmogljivosti v več evropskih državah.

Francozi so se sicer odločili, da na čelu Adrie Mobila obdržijo dolgoletno generalno direktorico in solastnico Sonjo Gole.

Foto: Žiga Živulović jr. foto Bobo

Težke delovne razmere

Toda v Podgorju so zaradi visoke rasti prodaje in proizvodnje že imeli precej težav. Vletu 2016 so delovali vtežavnih pogojih, poslovanje pa je bilo na robu tehničnih zmogljivosti.

Lani poleti je na Dolenjskem odmevala zgodba o težkih delovnih razmerah v Podgorju, saj so morali v mesecu juniju zaradi povečanih naročil uvesti 12-urni delovnik, v proizvodnih prostorih pa je temperatura presegla 30 stopinj Celzija.

V Podgorju so tedaj zavrnili očitke o nevzdržnih razmerah in poudarili, da zaposlenim omogočajo klimatske naprave, ob visokih temperaturah pa tudi dodaten odmor na vsaki dve uri, pitje tekočin, zračno zaščitno obutev ...

Foto: Žiga Živulović jr. foto Bobo

Vlaganja v širitev proizvodnje

Že pred časom so zato začeli intenzivna vlaganja. V lanskem letu so za povečanje prostorskih in tehnoloških zmogljivosti porabili skoraj šest milijonov evrov.V novi industrijski coni v Šentjerneju so odkupili še približno dva hektarja zemljišč.

Tudi strateški načrti podjetja za obdobje od 2017 do 2021 predvidevajo visoko rast proizvodnje in prodaje tako na domačem kot tujih trgih.

Foto: Podgorje

V Podgorju načrtujejo, da bodo do leta 2021 zmerno povečali prodajo Adrii Mobilu z zdajšnjih 12.150 na 14.570 enot. To bi jim ob znatni širitvi proizvodnih zmogljivosti omogočalo, da razpršijo prodajo in izboljšajo dobiček od prodaje tudi pri drugih kupcih. Tem bi do leta 2021 prodali že za 4,3 milijona evrov zahtevnejših izdelkov z višjo dodano vrednostjo.