So vas odpustili? Najdite pravico in boljšo službo.

Glavo pokonci! Preverite pravne možnosti in 13 korakov, ki jih je dobro prehoditi ob izgubi službe, da lahko položaj obrnete v svojo korist.

Večina se nas je že znašla v položaju, ko smo po svoji krivdi ali ne izgubili službo, največji šok za zaposlenega pa je seveda, če ga delodajalec odpusti, ko to najmanj pričakuje. Takrat je kljub položaju, ob katerem se nam zamegli pred očmi, saj je naša prihodnost, kot smo jo poznali do zdaj, naenkrat na negotovih temeljih, dobro dvigniti glavo in pomisliti: kako lahko iz tega potegnemo najboljše?

Čeprav ste v šoku, izguba službe še ne pomeni konca vaše kariere ali konca sveta. Obstaja veliko drugih možnosti, ki jih morda zdaj ne vidite. Eno od spoznanj, do katerega se po premisleku dokoplje večina ljudi v takšnem položaju, se glasi: "Če se mi to ne bi zgodilo, ne bi nikdar poskusil/-a česa novega." A pot do tega spoznanja vodi čez nekaj korakov, ki jih boste prej ali slej morali prehoditi, če si želite izboljšati svoj položaj.

Kako okrevati in se na trg dela vrniti boljši?

S temi nasveti in proaktivnim razmišljanjem boste z lahkoto našli novo, celo boljšo službo:

1. Poskušajte razumeti, zakaj ste bili odpuščeni, in sprejeti položaj.

2. Preverite, ali imate pri tem delodajalcu kakšne druge možnosti.

3. Če je odgovor ne, se razidite v dobrih odnosih, nikdar ne vemo, kako se življenje obrne.

4. Preverite, ali ste upravičeni do nadomestila za brezposelnost, in vložite vlogo. To vam bo kupilo čas za iskanje nove službe.

5. Spoprimite se s svojimi negativnimi čustvi in ocenite položaj. Poskušajte okrepiti optimizem in na dogodek pogledati s kakšne druge perspektive kot tiste, ki jo nenehno premlevate.

6. Prevzemite odgovornost za svoja dejanja in svojo prihodnost.

7. Bodite pripravljeni govoriti o izgubi službe. To pomeni, da ste preteklost pustili za seboj in se odprli prihodnosti.

8. Vzemite si čas za razmislek in naredite načrt ukrepov za prihodnost.

9. Začnite telovaditi. Kadar razmigamo telo, to blagodejno vpliva na um. Ko bodo vaše misli na paši, se vam lahko hitro utrne sijajna zamisel.

10. Vrnite se v sedlo! Izostrite svoje izkušnje in sposobnosti ter postanite aktivni iskalec/iskalka nove službe.

11. Posodobite življenjepis, dodajte reference in nova znanja.

12. Vizualizacija! Vadite, kako bi odgovorili na vsa, tudi najbolj bizarna vprašanja, da boste pripravljeni na razgovor za novo službo. Pomislite na vse svoje lastnosti, tako karakterne, socialne kot profesionalne.

13. Začnite novo kariero. Vprašajte se, ali bi v življenju želeli početi kaj drugega, in se pozanimajte, kakšno prekvalifikacijo potrebujete za to.

Morda nimate stare službe, a nihče vam ne more odvzeti izkušenj in znanj, ki ste jih pridobili z delom in vam bodo nedvomno pomagala v prihodnosti. Ostanite pozitivni in se odprite priložnostim – povsem mogoče je, da izguba službe postane nekaj najboljšega, kar se vam je zgodilo v življenju.

