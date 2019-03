Nove priložnosti v energetiki, GEN-I išče sto novih sodelavcev

Skupina GEN-I išče nove sodelavce s področja naravoslovnih, ekonomskih in humanističnih ved. Novim sodelavkam in sodelavcem v podjetju ponujajo kar sto novih zaposlitev. Ob tem poudarjajo, da z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin želijo postati pionir zelene revolucije v Sloveniji.

"Za Skupino GEN-I je rekordno desetletje rasti. V tem obdobju je postala vodilni igralec na energetskih trgih jugovzhodne Evrope, ki krepi svoj položaj v srednji Evropi. Še konec leta 2008 je imela 53 zaposlenih, ob koncu lanskega leta pa že več kot 400," so sporočili iz GEN-I. Medtem ko se bosta rast gospodarstva in zaposlovanja v Sloveniji po podatkih urada za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v prihodnjih dveh letih postopoma umirjala, v GEN-I poudarjajo, da gledajo v prihodnost.

Želijo postati pionir na področju razvoja obnovljivih virov in zelene transformacije družbe

"Pred nami je desetletje korenitih sprememb v energetiki kot del procesa četrte industrijske revolucije, v kateri se bo stara energetika s centraliziranimi, velikimi energetskimi objekti umikala novi. Prihodnost brezogljične družbe so razpršeni obnovljivi viri, elektromobilnost, prilagodljiv odjem, popolna digitalizacija ter trajnostna, učinkovita, čista in decentralizirana energija za vsakogar," poudarjajo v podjetju.

Skupina GEN-I želi postati pionir na področju razvoja obnovljivih virov in zelene transformacije družbe v Sloveniji, ki pomeni večjo samooskrbo, učinkovitejšo rabo energije, njeno pametno upravljanje in izničenje ogljičnega odtisa pri porabi.

"Z blagovno znamko GEN-I Sonce smo postavili že več kot 700 sončnih elektrarn, zgrajenih na ključ. V času boja proti globalnemu segrevanju bo pomen in potencial obnovljivih virov energije za družbo vedno večji. Njihov delež v celotni energetski porabi na ravni EU že znaša skoraj 18 odstotkov, v posameznih državah pa presega celo 30 odstotkov," poudarjajo v podjetju.

V GEN-I poudarjajo, da želijo postati pionir na področju razvoja obnovljivih virov in zelene transformacije družbe. Foto: STA

Zaposlili bodo sto novih sodelavcev in sodelavk

Rast obnovljivih virov energije po njihovih besedah ne bo zahtevala le novih tehničnih rešitev v elektroenergetskih sistemih, ampak tudi inovativne poslovne modele in spremembe družbenih vrednot: "Nove tehnologije že spreminjajo družbo in navade ljudi."

V podjetju poudarjajo, da je uspeh v novi in dinamični energetski eri mogoč le z vrhunsko ekipo strokovnjakov različnih disciplin z naravoslovnega, ekonomskega in humanističnega področja. V GEN-I bodo zato ustvarjali delovna mesta prihodnosti.

"Družba je sprejela odločitev, da bo v prihajajočem obdobju zaposlila sto novih ljudi. Iskala bo analitike trga, poslovne analitike, trgovce z energenti, strokovnjake za elektromobilnost in digitalni marketing, psihologe, sodelavce za trajnostni razvoj in druge sodelavce, ki bodo soustvarjali proces zelene transformacije in utirali pot GEN-I med najbolj inovativna energetska podjetja," pravijo v podjetju.

Podjetje že osmič zapored prejelo naziv najuglednejšega delodajalca v panogi

Spomnimo, da je GEN-I že osmo leto zapored prejel priznanje največjega zaposlitvenega portala MojeDelo.com za najuglednejšega delodajalca v panogi energetika in elektroindustrija. V podjetju to pripisujejo temu, da so zaposleni, ki jim zagotavljajo priložnosti in možnost razvoja lastnih potencialov, njihov najbolj dragoceni kapital.

"Povprečna starost zaposlenih je 35 let, več kot 80 odstotkov pa jih ima najmanj višjo izobrazbo. Številni zaposleni so kariero začeli v GEN-I in so v družbi še danes, kar je lahko še dodaten motiv za vse, ki se nam bodo pridružili v prihodnje. Dinamični kolektiv sodeluje pri mednarodnih projektih, ima dostop do najnovejših znanj in vrhunsko vodstveno podporo. Soustvarja prihodnost in sodeluje v energetski revoluciji, prijazni do planeta, ki bo povečala blagostanje ljudi," so še dodali v podjetju.