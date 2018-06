Bi delali v podjetju, ki je partner največjega evropskega proizvajalca motociklov?

Oglasno sporočilo

KTM je največji evropski proizvajalec motociklov, ki vilice ter sprednja in zadnja pesta motorjev praktično na dnevni ravni dobiva iz Kidričevega. Natančneje iz tovarne aluminija Talum , ki se ponaša z več kot 60-letno tradicijo proizvodnje in predelave primarnega aluminija ter proizvodnjo različnih aluminijastih proizvodov za aluminijsko industrijo in druge industrijske panoge.

V Talumu so ponosni na svojo tradicijo ter varno in spodbudno delovno okolje, ki omogoča možnost napredovanja. Medse vabijo nove sodelavke in sodelavce, ki so pripravljeni sprejeti izziv zaposlitve v proizvodnji.

Sodobno proizvodno podjetje partner največjih svetovnih igralcev

V Talumu delajo s kovino prihodnosti, aluminijem, po katerem povpraševanje raste. Talumove izdelke je mogoče najti v avto-moto-transportni industriji. So partner nemškega industrijskega velikana Bosch, proizvajalca žičnic Doppelmayer, ponudnika posode Zepter. Talumov aluminij in izdelki so cenjeni v strojegradnji, gradbeni industriji, kozmetični in farmacevtski industriji …

Več kot 85 odstotkov svoje proizvodnje izvozijo in se uvrščajo med 10 največjih slovenskih izvoznikov. Rast povpraševanja po izdelkih iz aluminija poganja tudi rast proizvodnje v Talumu, kjer izdelajo vse več izdelkov z višjo dodano vrednostjo. Ti izdelki zahtevajo nova znanja in modernizacijo proizvodnje, kjer s svojimi inovativnimi predlogi aktivno sodelujejo tudi sodelavci.

Delovno mesto za delo na dolgi rok

V Talumu poudarjajo, da so njihova največja konkurenčna prednost proizvodi najvišje kakovosti ter znanje, ustvarjalnost in podjetnost zaposlenih. Zavedajo se, da je prihodnost podjetja določena s kakovostjo lastnih človeških virov. Zato veliko naporov in sredstev vlagajo v informiranje in izobraževanje zaposlenih ter v njihovo motiviranje. Podpirajo zdrav način življenja zaposlenih ter skrbijo za njihovo psihofizično in socialno stanje.

Danes je še kako pomembno, kam prihajajo novi sodelavci. V Talumu je zdravje in varnost sodelavcev na prvem mestu. Nenehno si prizadevajo za izboljševanje delovnih mest, avtomatizacijo, ergonomsko ureditev delovnega mesta, ki zagotavljajo, da bodo lahko njihovi sodelavci na dolgi rok opravljali delo v proizvodnji. Talumovi sodelavci v proizvodnji se preoblečejo in oprhajo v podjetju, na voljo jim je najboljša varovalna oprema, izbirajo med pestro ponudbo malic in napitkov. Na voljo so počitniške kapacitete, brezplačno plavanje, cepljenje proti sezonski gripi in klopnemu meningoencefalitisu …