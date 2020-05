S pomočjo projektantov iz Gornje Radgone do sanjskega doma tudi med epidemijo

Oglasno sporočilo

Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetnikov, ki na bizi.si delijo zanimive in navdihujoče zgodbe o tem, kako so se znašli med epidemijo ter z bralci delijo svoje primere dobrih praks.

S pomočjo projektantov do sanjskega doma tudi med epidemijo

Družinsko podjetje INGRA iz Gornje Radgone se ukvarja pretežno s projektiranjem stanovanjskih stavb po vsej Sloveniji. Epidemija jim je onemogočila izvajanje sestankov na sedežu podjetja. To pa je izjemno pomembno, saj pravilo gradimo samo enkrat, zato je prvo svetovanje ključno. Kako so uspeli poslovati na daljavo in pridobivati nova naročila brez neposrednega stika? Kako jim pomagajo »stare« stranke?

Kako so v cerkniškem podjetju strankam omogočili, da postanejo same svoj mojster

Podjetje Strle je družinsko podjetje z večdesetletno tradicijo razvoja in izdelave zunanjih in notranjih senčil ter komarnikov. Njihov največji izziv je bil upad povpraševanja. Čemu so zato namenili največ pozornosti in kako so strankam omogočili, da so postale "same svoj mojster". Kako so izdelki prišli do strank?

Žalsko podjetje Ara med epidemijo Slovencem pomagalo pleskati domove

Podjetje Ara Petrovče je specialist za prodajo barv, lakov, premazov, ometov in spremljajočega materiala. V obdobju epidemije so večino prodaje preusmerili na splet. Kako je njihova spletna trgovina zaživela in kako jim je uspelo izboljšati prepoznavnost kljub veliki konkurenci? Poznajo zmagovalno formulo? Seveda.

