Preverite, kdo je pravi partner podjetij v tej krizi

Oglasno sporočilo

Bizi.si deluje še vedno 24 ur na dan, 7 dni v tednu z namenom, da vam zagotavlja ključne finančne in poslovne informacije, ki jih vi potrebujete za delo in sprejemanje pravih odločitev. Ker želimo pomagati slovenskim podjetjem in vsakemu, ki potrebuje ključne informacije za odločanje, smo pripravili izjemno ponudbo za naročilo na poln dostop do bizi.si.

Izkoristite 35 % popust za polni dostop do bizi.si

Vsem novim naročnikom na poln dostop bizi.si ponujamo kar 35 % popust. Tako boste lahko bizi.si namesto po redni ceni 299 € + DDV eno leto uporabljali za 194,35 € + DDV. S tem podajamo roko vsem, ki zaradi trenutne situacije težko poslujete.

Ponudba velja za vse sklenjene naročnine do 30. aprila 2020.

Kaj pridobite z zakupom polnega dostopa? Pridobili boste vpogled v dnevno sveže:

podatke o blokadah TRR, pregled nad tujimi TRR-ji,

podatke o ključnih osebah v podjetju,

podatke o insolventnostnih postopkih in narokih,

finančne podatke o poslovanju (bonitetna ocena, bilančni izkazi),

kontaktne in matične podatke o podjetju ter bili dnevno obveščeni o vseh poslovnih spremembah vaših partnerjev (bizi obveščevalec) …

Delate lahko analize trgov, primerjate podjetja, pregledujete tržne deleže ...

Pregledujete lahko stanje TRR-jev, morebitne blokade ...

... in seveda preverite vse finančne podatke.

Potrudili se bomo, da bomo na straneh bizi.si v naslednjih tednih zagotavljali tudi nasvete, ki vam lahko olajšajo delo na daljavo, obveščali o vladnih ukrepih, pomoči za gospodarstvo ter vas spomnili na pomembne datume, vloge itd.

Morda vas zanimajo tudi spodnje vsebine:

Sledite bizi.si tudi na Facebooku in Twitterju.