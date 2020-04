Podjetniki, tu je 10 aktivnosti, ki jih za boljše poslovanje naredite zdaj

Oglasno sporočilo

1. Ohranite in krepite odnose

Najprej med sodelavci, ki sestavljajo osnovno celico vašega podjetja (ne glede na to, ali so doma na čakanju ali delajo od doma, se spopadajo z novimi izzivi, kot sta šolanje in varstvo otrok). Če bo ekipa povezana v krizi, bo iz nje prišla še močnejša. Tudi če je podjetje zaprto, se lahko slišite vsaj enkrat na teden, izmenjate mnenja, izkušnje, nasvete in krepite zaupanje med vami.

Pokličite stranke, poslušajte jih, ponudite pomoč, pokažite razumevanje. Tudi če jih ne morete obiskati, jih pokličite (prek Skypa, Zooma …), pošljite jim sporočilo. Zdaj je idealen čas, da nadgradite odnose z njimi, da začutijo, kdo ste v resnici in kakšne so vaše vrednote, ter se tako še bolj povežejo z vami.

2. Analizirajte

Če že dolgo niste, naredite zdaj analizo svojega podjetja: kaj ste do zdaj delali dobro, kaj slabo. Na bizi.si preglejte svoje poslovanje, poslovanje svoje konkurence, naredite primerjavo podjetij, grafično analizo po izbranih kazalnikih ali preverite tržne deleže. Bizi vam takoj na začetku že poišče podjetja, podobna vašemu, glede na vašo dejavnost. Predlagana, sorodna podjetja seveda lahko spremenite in dodate svoja. Ko boste pregledovali konkurenco, boste lahko hitro ugotovili, kako je rasla v zadnjih letih in kje se morda skriva potencial za vas. Natančno preglejte poslovanje svojih strank ter preverite, katere so dobičkonosne in katere niso.

3. Izkoristite svoj potencial

Bodite tu in zdaj, a pripravite se na potem. Razmišljajte o prednostih, ki so jih prinesle nove okoliščine za vaš posel. Razmišljajte, kako lahko prodajate zdaj in kako boste nadaljevali prodajo, ko bo kriza mimo. Načrtujte aktivnosti za obdobje, ko se bomo vsi vrnili v svoje pravo delovno okolje, načrtujte aktivnosti za leto ali več vnaprej. Morda je zdaj čas za razmišljanje o novih priložnostih ali pa razširitev posla na nove trge.

4. Pripravite analizo trga

Razmišljate o tem, da bi frizerski dejavnosti dodali kozmetične in pedikerske storitve? Bi radi le bolj preučili trg? Naredite analizo trga na bizi.si, ki omogoča, da s pomočjo več kot 40 kriterijev pripravite analize za poljubne dejavnosti in tako dobite vpogled v agregatne podatke za izbran segment trga. Tako lahko natančno analizirate in spremljate današnji ali prihodnji trg, prepoznate svojo tržno in pogajalsko moč.

5. Osvežite prodajni pristop

Posebno pozornost namenite svojim prodajnim sodelavcem, skupaj iščite nove prodajne pristope, pri čemer upoštevajte nove okoliščine na trgu. Zdaj ni čas za prodajne trike, ampak za iskrenost, poslušanje in pomoč strankam. Dodelajte digitalno komunikacijo s strankami, izkoristite možnost videoklicev. Naredite nove prodajne sezname, izdelajte si nove baze podjetij, npr. za podjetja, ki se ukvarjajo z rejo perutnine v dolenjski regiji (pri tem lahko uporabite napredni iskalnik).

6. Zaščitite posel

Veliko podjetij ima zaradi epidemije težave. Vaša pomembna skrb mora biti tudi to, da zavarujete sebe, svoj posel in ste na tekočem z dnevnimi spremembami. S pomočjo bizi obveščevalca ste vsakodnevno obveščeni o vseh kritičnih dogodkih in drugih pomembnih spremembah pri svojih poslovnih partnerjih (ali pri podjetjih, ki vas zanimajo, na primer konkurenca, potencialni partnerji). Obvestila dnevno prejmete po e-pošti, prav tako pa lahko obvestila pregledujete prek spletne strani bizi.si ali prek mobilne aplikacije.

7. Digitalna prihodnost

Če imate izdelke, ki so primerni za prodajo prek spleta, je zdaj skrajni čas, da razmislite, kako bi čim prej uredili spletno trgovino ali omogočili dostavo na dom. Odličen primer so lokalni pridelovalci domačih izdelkov, ki so strankam ponudili dostavo izdelkov na dom. Če prodajate storitve (npr. kozmetični saloni), ponudite strankam nakup bonov za storitve – tako boste lažje prebrodili trenutno krizo. Ponudite strankam pomoč na daljavo, nasvete, okrepite prisotnost na družbenih omrežjih. Ne dovolite, da bi vas stranke pozabile.

8. Spremljajte razpise in pomoči

Spremljajte vladne ukrepe in sprejemanje novih zakonov za pomoč gospodarstvu ter bodite pozorni na roke in druge datume, da boste lahko pravočasno oddali vse potrebne vloge za pomoč. Vse ukrepe za pomoč gospodarstvu objavljamo na straneh bizi.si, spremljajte tudi Posel danes na Siol.net, Furs in druga interesna združenja.

9. Stopite iz cone udobja

Zdaj je priložnost, da naredite kakšno stvar, ki je sicer ne bi nikoli. Ste, na primer, kdaj poklicali konkurenčnega vulkanizerja ali mehanika in ga vprašali, kako mu gre? Ste kdaj razmišljali, da bi se povezali z njim ter izkoristili moč sodelovanja in povezovanja?

10. Nikoli ni bilo časa za …

Naredite tisto, za kar vam je vedno primanjkovalo časa ali volje. Uredite papirje, temeljito očistite poslovne prostore, posodobite svoje spletno mesto, ažurirajte besedila, preglejte ali dodajte nova družbena omrežja, izobražujte se. Na spletu je veliko webinarjev, posnetkov preteklih konferenc, predstavitev, ki so koristne ne le za posel, ampak tudi za vaš osebni razvoj.

Ustvarjajte, kuhajte, pojdite v naravo in zaupajte, da bo kmalu spet vse tako, kot mora biti.

Naročnik oglasnega sporočila je poslovni asistent bizi.si. Preizkusite ga brezplačno.