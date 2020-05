Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetnikov, ki na Biziju delijo zanimive in navdihujoče zgodbe o tem, kako so se znašli med epidemijo ter z bralci delijo svoje primere dobrih praks.

Koroško podjetje med epidemijo šolarjem podarilo kar 60 računalnikov

Podjetje Poceni prenosniki iz Slovenj Gradca se ukvarja s servisom in prodajo računalniške opreme. Tako kot večina drugih podjetij so morali tudi oni zaradi epidemije svoje poslovanje zelo prilagoditi. Da bi pomagali šolarjem in zaposlenim, ki so delali od doma, so svoje poslovanje postavili na stranski tir. Za šolarje so uredili izjemno število računalnikov. Preverite, koliko so jih uredili, kje so jih dobili in kakšen je bil njihov glavni cilj.

Med epidemijo cvetličarno preuredil v unikatno galerijo

Miha Oblak je moral med epidemijo zapreti cvetličarno v starem mestnem jedru Ljubljane. Njegov glavni izziv je bil, kaj storiti z rezanim cvetjem in lončnicami, ki so ostale v cvetličarni ter, kako dobiti novo rezano cvetje, saj uvoza skoraj ni bilo. Se je odločil za dostavo na dom ali na kaj drugega? Kako je spremenil cvetličarno v galerijo in kaj je ustvaril z močvirskimi tulipani?

Team buildinge za podjetja med epidemijo izvajali kar na daljavo

Escapebox je ekipa, ki ustvarja igre in doživetja za podjetja, kot so Escape Room, Treasure hunt za podjetja. Njihovi dogodki se običajno odvijajo v fizičnem svetu, zato je epidemija prinesla velik izziv, saj je njihova ponudba kar naenkrat postala neaktualna. Zato so začeli ustvarjati digitalne produkte in ustvarili tudi team building program na daljavo. Kakšni so bili odzivi podjetij, ki so se udeležila pisarniških olimpijskih iger ali iskanja skrinje in katere igre lahko vsak izvede doma?

