Kako je z nadomestilom plače v primeru karantene?

ZIUPDV omogoča nadomestilo plače delavcem, ki jim je bila odrejena karantena in zaradi tega ne morejo opravljati svojega dela, ter povračilo teh izplačanih nadomestil delodajalcu, in sicer v celoti.

Ta ukrep, ki traja najdlje do 30. septembra 2020, lahko uveljavlja delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. Pri tem je delavec upravičen do nadomestila plače za obdobje, za katerega mu je bila odrejena karantena. Nadomestila pa se ne izplačuje v primeru, ko je delavec ob odrejeni karanteni upravičen do odsotnosti z dela na podlagi predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali starševskem varstvu ali pa če to pravico pridobi v obdobju, ko mu je odrejena karantena.

Od česa je odvisna višina nadomestila in na kaj je vezana?

Kaj mora storiti delavec, ki mu je bila odrejena karantena?