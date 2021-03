Izgubile službo, a so svoje poslanstvo našle v društvu za pomoč starejšim

Oglasno sporočilo

Epidemija je globoko zarezala v pore ne le podjetij, ampak tudi posameznikov, mnogi med njimi so po dolgih letih izgubili tudi zaposlitev. Med njimi so bile tudi štiri gospe, ki so po izgubi zaposlitve ustanovile Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju.

V času prve razglasitve epidemije je bilo namreč ogromno programov za starejše okrnjenih ali ustavljenih, mnogi, ki so delovali v tovrstnih organizacijah, so izgubili redno zaposlitev. Vsaka izmed ustanoviteljic novega društva se je v tem času morala znajti po svoje, vendar so vse čutile, da bodo svojo poklicno pot nadaljevale v socialnem varstvu in še naprej nudile pomoč starejšim. Poskusile so mnogo prekarnih del, bile so prostovoljke, osebne asistentke, proizvodne delavke ….

In kako so se odločile za samostojno pot?

Pri katerih aktivnostih zdaj pomagajo starejšim?

Kateri izzivi so zaznamovali njihove začetke?

