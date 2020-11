10 tisoč Slovencev, ki razveseljujejo heroje koronavirusa

Oglasno sporočilo

Spremljajte zanimive zgodbe slovenskih podjetnikov, ki na Biziju delijo zanimive in navdihujoče zgodbe o tem, kako so se znašli med epidemijo ter z bralci delijo svoje primere dobrih praks.

Mali plac za prihodnost je skupina ljudi, ki povezuje slovenske kmete in končne potrošnike, ki prisegajo na lokalno in sezonsko hrano. Skupina navdušencev nad domačimi dobrotami je na Facebooku v šestih letih zrasla na več kot 10.600 članov. Trenutno sodelujejo z desetimi kmeti, kupci pa lahko kupijo tudi domače neretvanske mandarine.

Zaradi epidemije imajo več naročil in več kupcev. Kako to?

Njihova letošnja daleč najbolj odmevna akcija je Malica za heroje COVID-a. Do zdaj so s pomočjo vseh, ki kupujejo pri njih, razdelili več kot 2000 kg sadja in spekli celo goro potic ter domačega peciva. Komu so ga predali?

Preberite zgodbo >>

Izjemen zgled: ob okužbah v Pivki v proizvodnji pomagali tudi vodstvo in uprava

Prehrambna industrija je ena izmed tistih, ki mora, ne glede na epidemijo ali druge razmere v gospodarstvu ali zunaj njega, delovati nemoteno. Kaj pa, ko pride do vala okužb?

Pivko perutninarstvo je septembra zajel val okužb, veljala je za eno večjih žarišč v državi v tem času. Kako ohraniti proizvodnjo ob odsotnosti več kot 100 zaposlenih?

Kdo je priskočil na pomoč in kaj je delal v pakirnici predsednik uprave?

Preberite zgodbo >>