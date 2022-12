"Komunikacijske aktivnosti morajo temeljiti na strukturirani strategiji"

Oglasno sporočilo

Marca 2023 se bo v okviru LSPR Slovenija začela uriti že 29. generacija udeležencev. Presek diplomantov LSPR po 24 letih, odkar ta izobraževalni program s področja komuniciranja poteka v Sloveniji, kaže, da se nanj prijavljajo tisti z dolgoletnimi širokimi izkušnjami, pa tudi posamezniki, ki v podjetju ali organizaciji delujejo na določenem področju, recimo področju internega ali produktnega komuniciranja, a želijo svoje znanje razširiti. Kaže tudi, da imajo udeleženci, ne glede na svoje predznanje in izkušnje, izzive, kako načrtovati in ovrednotiti svoje delo.

Tina Cipot pravi: "Načrtovanje odnosov z javnostmi je ključnega pomena za oblikovanje jasne komunikacijske poti organizacije – kaj želimo sporočiti, komu, zakaj, kaj želimo s komunikacijo doseči … Brez načrtovanja gre namreč zgolj za streljanje v prazno z upanjem, da bomo s katerim od svojih sporočil dosegli ciljno skupino, ki jo želimo. Komunikacijske aktivnosti morajo temeljiti na strukturirani, na podlagi raziskav in analiz oblikovani strategiji, z zastavljenimi merljivimi cilji in jasno oblikovanimi sporočili. Na LSPR se bomo v modulu Načrtovanja odnosov z javnostmi lotili zakonitosti priprave načrta, spoznali potrebne gradnike načrtovanja odnosov z javnostmi in se lotili tudi praktičnih primerov."

Katere so najpogostejše napake, ki jih pri načrtovanju odnosov z javnostmi običajno delajo praktiki?

Ker analiza in raziskovanje morda ne zvenita najbolj kreativno, se jima praktiki pogosto ne posvetijo dovolj. Prav tako je treba poznati razliko med komunikacijsko strategijo organizacije in komunikacijskim načrtom, med rezultati komuniciranja in učinkom naše komunikacije, pa žal ni vedno tako. Čas, ki ga bomo porabili, da na pravilen način oblikujemo, načrtujemo odnose z javnostmi, se nam bo povrnil v uspešnejši, učinkovitejši komunikacijski zgodbi.

Za koga je LSPR po vašem mnenju primeren in zakaj bi ga priporočili?

Vsi praktiki v odnosih z javnostmi se moramo ves čas posvečati razvoju kompetenc, se prilagajati trendom v komuniciranju, pojavljanju novih kanalov, novim zahtevam in pričakovanjem naših ciljnih javnosti, obenem pa je nujno, da najprej poskrbimo, da so nam jasni temelji stroke in našega dela. Le tako bomo lahko kot komunikatorji podprli prizadevanja podjetja ali organizacije ter pomagali graditi uspeh in ugled v javnosti.

