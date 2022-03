Kakšen je ugled slovenskih podjetij? #privlačne nagrade

Iskalci zaposlitve najbolj cenijo delodajalce, ki izkazujejo spoštovanje do zaposlenih, nudijo možnosti strokovnega usposabljanja in razvoja, ponujajo okolje, ki je prijazno za delo, nudijo varnost zaposlitve in možnost dobrega zaslužka.

Ali ste vedeli, da je 21 odstotkov zaposlenih zelo zadovoljnih s trenutnim delodajalcem, medtem ko sta dva odstotka zelo nezadovoljna?

Kdo je za zaposlene pripravljen narediti nekaj več?

Zaposlitveni portal MojeDelo.com tudi letos s pomočjo posameznikov išče najuglednejše slovenske delodajalce – tiste, ki skrbijo za svoje zaposlene in so zanje pripravljeni narediti nekaj več.

Največji karierno-zaposlitveni portal v Sloveniji MojeDelo.com že od leta 2007 izvaja raziskavo o tem, katera podjetja so kot delodajalci v Sloveniji najbolj uspešna. Na podlagi rezultatov raziskave, v kateri sodeluje več tisoč anketirancev letno, MojeDelo.com vsako leto podeli naziv Ugledni delodajalec tistim podjetjem, ki so v raziskavi ocenjena najbolje.

Kdo je po vašem mnenju najuglednejši slovenski delodajalec 2021?

Sodelujte v raziskavi in pomagajte drugim iskalcem zaposlitve, da se bodo lažje in bolje odločali o svoji karierni poti. S tem pomagate oblikovati trg dela na bolje glede na svoje prioritete. Vaša ocena delodajalcem poda celovit vpogled v njihovo delovanje in percepcijo na trgu dela. Razkriva namreč področja, na katerih so uspešni, pa tudi tista, na katerih morajo še graditi.



MojeDelo.com raziskavo Ugledni delodajalec 2021 izvaja v sodelovanju s podjetjem Universum Global, vodilnim evropskim podjetjem na področju blagovne znamke delodajalca. Raziskava zajema nekaj dejavnikov, ki so jih snovalci raziskave prepoznali kot najpomembnejše, in sicer gre za lastnosti delodajalca in značilnosti dela, finančna nadomestila in preostale ugodnosti, kulturo in organizacijsko klimo ter obseg in zahteve delovnega mesta. Vsi, ki bodo izpolnili anketo, bodo s tem ocenili ugled slovenskih delodajalcev ter povedali, kaj jih motivira, česa si želijo v karieri in kaj pričakujejo od svojega delodajalca. Žrebanja potekajo vsak teden. Sodelovanje v anketi je anonimno.

Zakaj si podjetja želijo doseči visok ugled?

Delodajalcem je mar, kako jih ocenjujete in katere dejavnike pri tem upoštevate. Najuglednejši delodajalci svojim zaposlenim ponujajo delo, ki jih osrečuje, možnost konstantnega izobraževanja in vključujoče delovno okolje.

Ugled delodajalca je v mnogih primerih odločilen za to, ali si boste posamezno podjetje izbrali za delodajalca, poleg tega ugledni delodajalci pritegnejo najboljše talente, kar pomeni, da se zmanjšajo stroški zaposlitvenih procesov in marketinga. Vse to ugodno vpliva na delovno kulturo, kar poveča produktivnost v podjetju.

Naziv Ugledni delodajalec podjetjem prinaša številne ugodnosti, kot so boljši izkoristek proračuna, rast prihodkov in povečanje dobička. Podjetje prejme več kakovostnih prijav na zaposlitvene oglase, opažajo boljše razmerje med zaposlitvijo in zavrnitvijo kandidatov. Zaposleni pa v takšnem podjetju ostanejo dlje časa.

Po drugi strani pa si prejemniki naziva Ugledni delodajalcev od zaposlenih želijo predvsem odgovornosti, samoiniciativnosti, pripravljenosti usvajati novih znanj in kompetenc, dobrega delovanja v timu in medsebojne solidarnosti.

Pri lanski raziskavi je sodelovalo 12 tisoč posameznikov, ki so laskavo priznanje najuglednejšega delodajalca leta podelili farmacevtskemu podjetju Lek, d. d., ki zasluge za uspešen preboj skozi leto, polno preizkušenj, pripisuje svojim motiviranim zaposlenim in kulturi v podjetju, na kateri gradijo že leta.



Med TOP 10 uglednih delodajalcev so se uvrstila tudi podjetja Akrapovič, d. d., DARS, d. d., GEN-I, d. o. o., KRKA, d. d., Novo mesto, Lek, d. d., Petrol, d. d., Ljubljana, PIPISTREL, d. o. o., Porsche Slovenija, d. o. o., Slovenske železnice, d. o. o. in Telekom Slovenije, d. d.