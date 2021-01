Brezplačno izobraževanje na Akademiji UDO za iskalce zaposlitve

Oglasno sporočilo

Brezposelni se lahko programa Akademija UDO udeležijo brezplačno, in sicer po pogovoru s svojim svetovalcem v Območni enoti Zavoda za zaposlovanje Kranj, Celje in Ljubljana. Programi neformalnega izobraževanja in usposabljanja so namenjeni brezposelnim in drugim iskalcem zaposlitve ter omogočajo hitrejše odzivanje na potrebe po znanjih in veščinah na trgu dela. Izvedba programa za iskalce zaposlitev je sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada.

Prvo predavanje vseh prijavljenih bo potekalo 2. marca 2021. Zaradi varnostnih ukrepov v povezavi s covid-19 bomo celotno izobraževanje izvedli v spletnem okolju. Predavanja bodo potekala dvakrat na teden popoldne.

Več o Akademiji UDO

Akademija UDO je izobraževanje, ki se osredotoča na celostno znanje upravljanja družbenih medijev za podjetja. V vsaki izvedbi glede na povpraševanje in aktualnost program nadgrajujemo. V izobraževanje premierno dodajamo tudi omrežje TikTok, ki počasi prodira tudi na slovenski poslovni trg.

Podrobneje si lahko o programu preberete na www.udo-smm.si.

