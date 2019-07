BMW želi v ime podjetja dodati besedo Slovenija. Kakšni so pogoji?

Vlada - trenutno je njen predsednik Marjan Šarec - lahko podjetju tudi odvzame dovoljenje za uporabe imena države, če ugotovi, da huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Republike Slovenije. Foto: STA Dodajanje besede Slovenija v naziv podjetja ni dovoljeno kar tako. Zakon o gospodarskih družbah določa, da je besedo Slovenija v vseh sklonih in svojilnih pridevnikih dovoljeno vnesti v firmo (torej ime podjetja) le z dovoljenjem vlade.

Ta, preden da zeleno luč, preveri, ali podjetje plačuje davke in druge obveznosti do države, kako posluje in ali je njegova dejavnost večjega pomena za državo (zakon določa, da je ta pogoj izpolnjen, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno).

Če gre za podjetje v tuji lasti, pa vlada dodatno presoja tudi, ali je lastnik družbe, ki prosi za uporabo imena, koncern ali multinacionalka oziroma družba v okviru multinacionalke, ali ima mednarodni ugled ter ali v podjetjih svojih odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb.

Imeli podružnico, zdaj ustanovili podjetje

Konec aprila je za uporabo besede Slovenija zaprosilo tudi podjetje BMW Merger d.o.o., ki želi ime spremeniti v BMW Merger Slovenija d.o.o.

Gre za konec lanskega leta ustanovljeno podjetje v lasti nemškega avtomobilskega koncerna BMW, na katerega želi nemški lastnik prenesti celotno dejavnost BMW v Sloveniji.

Nemci imajo od leta 2006 v Sloveniji podružnico, ki je lani ustvarila 80 milijonov evrov prihodkov in zaposluje 14 ljudi. Po navedbah v predlogu so imeli predlani pri nas 40-odstotni tržni delež v segmentu luksuznih avtomobilov.

Sedež slovenskega BMW je v Kristalni palači v BTC. Foto: Martin Pavčnik

Počivalškovo ministrstvo predlaga pozitiven odgovor

Vlada bo na eni od prihodnjih sej - predvidoma prihodnji teden - odločala, ali bo predlog podjetja sprejela. Ministrstvo za gospodarstvo predlaga, da vlada izda pozitivno odločitev in da to obrazloži takole:

Ministrstvo ugotavlja, da ima podjetje glede na pridobljene podatke "visoke prihodke, ki jih praviloma vsako leto povečuje". Prihodki so se z 48 milijonov evrov v letu 2014 povečali na 112 milijonov evrov v letu 2017, nato pa so se lani zmanjšali na 80 milijonov evrov (več o razlogih za padec prodaje v nadaljevanju). "Ne glede na zmanjšanje prihodkov v letu 2018, je, glede na pretekla obdobja, zaznati dolgoročen pozitiven trend povečevanja prihodkov družbe," piše v predlogu odločbe vlade, ki jo vodi Marjan Šarec. Tudi dodana vrednost na zaposlenega se je od leta 2014 zmanjšala s 358 na 227 tisoč evrov na zaposlenega - v odločbi pa je navedeno, da je "visoko nad slovenskim povprečjem". To se giblje okrog 43 tisoč evrov na zaposlenega. Pri pogoju družbeno odgovornega podjetja odločba navaja, da "družba sledi okoljski in trajnostni usmeritvi družbe, ki usmerja svoja prizadevanja k razvoju trajnostne mobilnosti, kar se tudi kaže v povečanju prodaje električnih in elektrificiranih vozil". Podjetje ima izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti ter ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja. Ministrstvo v predlogu odločbe navaja še, da BMW "v svojih odvisnih družbah v nazivu praviloma uporablja imena držav, v katerih posluje".

Razloge za odločitev vlada na koncu povzame takole:

"Glede na dejavnost družbe, uspešnost poslovanja podružnice, katere celotna dejavnost bo prenesena na družbo BMW Merger d.o.o., in izkazano družbeno odgovornost gre za pomembno družbo, katere dejavnost je treba šteti kot dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena. To je utemeljeno tudi s tem, da širi svojo dejavnost in s tem ustvarja nova delovna mesta. Prav tako je del koncerna, ki ima mednarodni ugled in v firmah odvisnih družb praviloma uporablja imena držav sedežev odvisnih družb."

Lani je bilo v Sloveniji prodanih 2.296 BMW-jevih vozil, tretjino manj kot leto pred tem. Foto: Gregor Pavšič

Strm padec prodaje

BMW je, kot že navedeno, ponudnik v segmentu luksuznih vozil, kjer sta njegova največja konkurenta Audi in Mercedes. Lansko leto je bilo za nemškega proizvajalca v Sloveniji precej slabo. Prihodki od prodaje so usahnili s 111 milijonov evrov na 80 milijonov evrov, torej za slabo tretjino.

Količinski podatki o prodaji - te smo objavili v članku Noro leto prodaje avtomobilov: Katere kupujejo Slovenci? - kažejo, da padec prihodkov odraža zmanjšanje števila prodanih vozil. Medtem ko so v Sloveniji leta 2017 prodali 2.296 beemvejev, so jih lani 1.529. Zakaj padec prodaje, smo vprašali podjetje, odgovor čakamo.

Audi je lani v Sloveniji prodal 1.802 (6,1 odstotka manj kot leto pred tem), Mercedes pa 1.397 avtomobilov (2,6-odstotna letna rast).

Zakaj iz podružnice v hčerinsko podjetje?

Ustanovitev podružnice je običajno cenejša in formalno bolj preprosta kot odprtje hčerinske družbe. Podjetje smo vprašali tudi, zakaj so se odločili, da posel s podružnice prenesejo na hčerinsko podjetje. BMW je v predlogu vladi navedel, da se je za to odločil v želji, "da bi uspešno nadaljeval začrtano poslovno pot".

Sicer pa so razlike med podružnico in hčerinsko družbo naslednje: