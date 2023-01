Bencin in dizel od jutri spet dražja

Podražitev sledi dvema precejšnjima pocenitvama v decembru. Nove cene bodo veljale v prihodnjem 13-dnevnem obdobju, to je do vključno 16. januarja, so sporočili z gospodarskega ministrstva.

Cene bencina in dizelskega goriva na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Ob tem so zunaj območja avtocest in hitrih cest marže trgovcev omejene.

Kot meni ministrstvo, bi bila cena dizelskega goriva, če ne bi regulirali cen in hkrati potrošnikov oprostili plačila okoljskih dajatev, okoli 1,591 evra na liter. Tako bi za 50-litrski rezervoar plačali 79,55 evra oziroma 5,4 evra več kot po regulirani ceni.

Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bi bilo treba v primeru, da cena ne bi bila regulirana in kupci ne bi bili oproščeni plačila okoljskih dajatev, odšteti okoli 1,339 evra. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 66,95 evra, regulirana cena mu bo torej prinesla 4,85 evra prihranka.

Dražje tudi kurilno olje

Cena kurilnega olja, če ne bi bilo regulacije, pa bi po mnenju ministrstva znašala okoli 1,269 evra na liter. Razlika pri nakupu 1000 litrov kurilnega olja bi tako znašala 154 evrov.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.