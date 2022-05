"Osem let konsolidiramo turizem, da bodo zmagovalci turizem kot strateška panoga, zaposleni, država," je v današnji objavi na Twitterju zapisal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Počivalšek.

"Brezglava prodaja Istrabenz Turizma bi bila neumna solo akcija, v nasprotju z državno strategijo. Že kadriranje ljudi v Istrabenz Turizem, ki nimajo pojma o turizmu, je dovolj velika katastrofa," je dodal.

Ob tem je objavil odgovor ministrstva na prošnjo Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) iz decembra lani, naj ji vlada sporoči, ali sklep vlade s 14. februarja 2019 DUTB še zavezuje in ali naj DUTB nadaljuje aktivnosti v smeri prenosa naložb v družbah Istrabenz Turizem in Thermana, ali pa lahko DUTB prouči tudi smotrnost aktivnosti v smeri pričetka prodajnega postopka" naložb v teh dveh družbah in prenehanja ustanovljene namenske družbe.

Družbo Istrabenz Turizem po pooblastilu nadzornega sveta kot predsednica uprave vodi Nina Marin. Marinova je bila med drugim pripravnica v odvetniški pisarni Francija Matoza, ki je odvetnik premierja Janeza Janše in predsednik upravnega odbora DUTB. V upravi Istrabenz Turizma je še Aleš Buležan. Kot je razvidno s spletnih strani Ajpesa, ima Marinova pooblastilo za predsednico uprave od 1. aprila. Pred tem je bil od začetka novembra lani do konca marca letos predsednik uprave Marko Tišma, ki je na položaju nasledil Andreja Laznika, ki je odstopil. Foto: Istrabenz Turizem

Ministrstvo v odgovoru, ki nosi današnji datum, piše, da se strategija slovenskega turizma 2022-2028, ki jo je vlada sprejela v torek, osredotoča na intenziven razvoj ponudbene strani turizma in trajnostni dvig dodane vrednosti skozi dvig kakovosti ponudbe, zadovoljstvo zaposlenih in lokalnega prebivalstva ter izboljšanje upravljanja v turizmu.

"Prodaja naložbe v družbi Istrabenz Turizem in Thermana vsekakor ni v skladu s sprejeto strategijo niti v skladu s staro Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2022," je zapisal Počivalšek.

Po njegovih navedbah je v strategiji glede konsolidacije in upravljanja državnih naložb v turističnih podjetjih predvideno, da se ovrednoti stanje v postopku konsolidacije ciljnega premoženja na področju turizma v okviru državnih družb Slovenski državni holding (SDH), Kapitalska družba, DUTB in DSU ter se na osnovi analize, ovrednotenja in usmeritev strategije pristopi k nadaljnjim korakom konsolidacije in upravljanja teh naložb v okviru zakona o SDH in odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.

Stranka SD vlado poziva, naj se kot skupščina DUTB seznani s prodajnimi postopki družb Istrabenz Turizem in Thermana Laško ter zaustavi "škodljive" postopke prodaje, hkrati naj v času opravljanja tekočih poslov pokaže odgovornost in prepreči oškodovanje javnih sredstev. Foto: STA

Prav tako je v strategiji predvideno, je dodal Počivalšek, da se upravljanje turistične dejavnosti po posameznih delih v čim krajšem času s konkurenčnimi mednarodnimi izbirnimi postopki s ciljem, da se zagotovijo čim višja kakovost upravljanja na operativni ravni dejavnosti, ustrezni donosi in tudi konkurenca na trgu, preda v upravljanje zasebnim strateškim podjetjem.

"Na podlagi navedenega je ministrstvo mnenja, naj DUTB še naprej sledi veljavnim sklepom vlade in veljavni strategiji slovenskega turizma 2022-2028," je sklenil minister.