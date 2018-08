Po državi oranžni alarm. Kje bo najmočneje deževalo? #vreme

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po večjem delu Slovenije bo danes in v nedeljo deževalo.

Danes bo pretežno oblačno s pogostimi padavinami. Vmes bodo nevihte s krajevno močnejšimi nalivi. Popoldanske temperature bodo od 16 do 21, ob morju in v Beli krajini še okoli 24 stopinj Celzija.

Ponoči bo oblačno z obilnimi padavinami, ob morju bodo tudi nevihte. Na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Do jutra se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800 metrov. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sprva oblačno in deževno, popoldne pa bodo padavine oslabele in ponekod ponehale. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Močnejši nalivi na jugu države

Foto: Meteo Danes čez dan in v noči na nedeljo se bodo ob prehodu hladne fronte pojavljali močni nalivi, ki jih bodo predvsem na jugu lahko sprva spremljale tudi krajevno močnejše nevihte.

Na začetku tedna megla v jutranjih urah

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nižinah megla. Burja bo slabela.

Vremenski vpliv bo danes močno obremenilen, z vremenom povezane težave bodo pogoste, okrepljeni bodo tudi nekateri bolezenski znaki. Spanje bo moteno. Priporočajo dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večjo previdnost.