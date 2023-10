Roglič in Pogačar tokrat brez zmagovalnega odra #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dirki po treh dolinah Vareseja, ki ste jo v neposrednem prenosu lahko spremljali na Planet 2, smo pričakovali nov slovenski obračun za zmago na tej italijanski enodnevni klasiki, na koncu pa ostali brez uvrstitve Slovenca na zmagovalnem odru. Vse favorite na čelu z lanskim zmagovalcem Tadejem Pogačarjem in zmagovalcem sobotne dirke v Bologni Primožem Rogličem je danes presenetil Belgijec Ilan Van Wilder. Naša asa sta bila do zadnjih kilometrov v igri za zmago, na koncu pa sta se morala zadovoljiti s četrtim in petim mestom.