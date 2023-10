Priljubljena voditeljica razkrila, kako je kot otrok pasla krave #video

V oddaji Kolo sreče, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, bosta Klemen Bučan in Nataša Naneva gostila tudi voditeljico informativne oddaje Planet 18 Katarino Braniselj in izvedeli bomo marsikatero zanimivost iz njenega življenja.

Znano je, da je voditeljica informativne oddaje Planet 18 Katarina Braniselj zagrizena športnica. Blizu sta ji tek in kolesarjenje, osrečuje pa jo tudi nekaj, kar bi marsikoga verjetno presenetilo.

"Enako srečna sem, ko spečem potico, kot če mi neka oddaja res dobro uspe," je v smehu povedala Katarina in v nadaljevanju razložila, da je pri peki potice končni rezultat vedno nekoliko nepredvidljiv. "Saj vemo, kako je s potico. Trikrat lahko isto delaš, pa nikoli ni povsem enaka," je dejala in nato še razkrila, da jo pripravlja samo za največje praznike, saj se sicer po njenem mnenju razvrednoti ta pomen. Voditelju je še obljubila, da jo bo ob naslednji priložnosti prinesla v pokušino.

Ni pa to edina zanimivost, ki jo bomo o Katarini izvedeli v nocojšnji oddaji Kolo sreče. Voditeljica je namreč povedala nekaj tudi o tem, kako je kot otrok pasla krave ob Cerkniškem jezeru. "Ob sedmih zjutraj smo šli navadno otroci z zvončkom po vasi in so vsi kmetje spustili krave ven in so šle v čredi v čredinko ali na Cerkniško jezero. Meni se je vedno kot otroku zdelo zanimivo, kako je potem, ko smo se vračali, vsaka krava vedela, kje je doma." Več v zgornjem videoposnetku in v nocojšnji oddaji Kolo sreče na Planetu.

Kolo sreče je na sporedu od ponedeljka do srede ob 20. uri. Nocoj bo z nami voditeljica informativne oddaje Planet 18 Katarina Braniselj! Ne zamudite!

