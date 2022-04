Nov udeleženec šova Poroka na prvi pogled: Bojim se, da bi bil prizadet #video

V oddaji Poroka na prvi pogled, ki jo na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so strokovnjaki v eksperiment povabili nov par. Danici so izbrali 40-letnega Aleksandra, ki pravi, da bo poskušal ljubezni v eksperimentu na široko odpreti vrata.

Aleksander je po poklicu osebni trener in terapevt reikija, ki ima prav tako dva otroka. "Zase bi rekel, da sem avanturist, ampak ne v ljubezenskem smislu, temveč v življenjskem, saj rad raziskujem in potujem," je sprva o sebi razkril Aleksander. V življenju ima dve osebi, ki sta zanj najpomembnejši na svetu. To sta njegova otroka, sin in hčerka, s katerima ima zelo posebno in močno vez, zato je bil zanj najtežji trenutek prav ločitev od otrok.

"Mislim, da so v vsakem razmerju in odnosu, ali v ljubezenskem, partnerskem ali prijateljskem, pomembne tri vrednote : spoštovanje, iskrenost in zaupanje. Po mojem mnenju so to tri stvari, ki držijo vse pokonci," pa je povedal o tem, kako gleda na partnerski odnos.

Nov par v šovu Poroka na prvi pogled

Aleksander je priznal, da se boji, da bo prizadet. Vseeno pa je poudaril, da je v življenju že dobil slonovo kožo in se ravna po tem, da nek dogodek ozavesti, sprejeme in pusti za sabo. Partnerski odnos zanj predstavljajo medsebojno prilagajanje, poslušanje in sprejemanje kompromisov. Priznal je, da v eksperiment vstopa z odprtimi vrati za ljubezen.

Strokovnjaki so izpostavili, da imata Aleksander in Danica veliko skupnih točk. Bodo te dovolj za uspešno razmerje novega para? Odgovore prinašajo nove epizode šova Poroka na prvi pogled.

