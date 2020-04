Svetovni prvak s kavča: 13. trening #video

S posebno oddajo Svetovni prvak s kavča lahko opravite trening in se pošteno razmigate kar v domači dnevni sobi. Vadbe, ki jih pripravlja priljubljeni osebni trener Andrej Milutinovič v družbi svoje izbranke Patricije Bezenšek, lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 14.10. Po oddaji najdete trening tudi na naši spletni strani.

Kardio:

3 serije

30 sekund skipping

20 kvadrat poskokov

30 poskokov na stopničko ali steper

Prsa / triceps:

3 serije

10 sklec na kolenih

10 dipsov

10 aktivnih stabilizacij z ozko skleco

Dipsi (izteg komolca na klopci)

Usedemo se na klopco, dlani položimo na klopco v širini ramen. Nato iztegnemo noge naprej, zadnjico damo dol s klopi in potisnemo ramena skupaj in nazaj ter stisnemo lopatice in rahlo pokrčimo komolce. Nato se spustimo navpično navzdol z zadnjico do tal in se dvignemo nazaj v položaj iztegnjenih komolcev ter stisnemo triceps in lopatice. Izvedba je lažja, če noge malo pokrčimo med izvajanjem vaje.

