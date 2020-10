Humorist na samotnem otoku: S sabo bi vzel hladilnik! #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsak torek ob 21. uri lahko gledalci Planeta spremljajo oddajo Preživetje v divjini, v kateri se tekmovalci preizkušajo kot brodolomci na negostoljubnem samotnem otoku. Junake oddaje Pri Črnem Petru smo zato postavili pred izziv, kako bi se sami znašli na samotnem otoku in česa bi si v takšnem položaju želeli. Poglejte, kaj nam je odgovoril Sašo Đukić, ki v oddaji Pri Črnem Petru nastopa kot novinar Regon.

Katerega od kolegov iz oddaje Pri Črnem Petru bi s vzeli s sabo na samotni otok?

Znam biti samozadosten in v vsem uživam najraje sam, pa tudi sicer pravijo, da me je včasih težko prenašati. Če pa bi že koga vzel s sabo, bi bili to vsi, ker bi se odlično dopolnjevali, kot se dopolnjujemo v oddaji.

Kaj pa od svetovno znanih zvezdnikov?

Z mano bi šel grški skladatelj Vangelis, ki bi mi igral na njegove sintetizatorje, iz katerih izvablja angelsko glasbo.

Kaj pa je ena stvar, ki bi jo vzeli s sabo, če predpostavimo, da telefon ni na izbiro?

Pravzaprav je telefon prva stvar, ki bi jo super namerno pozabil doma. Če bi imel otok elektriko, bi vzel hladilnik, ker ni ga čez mrzlo pivo. Če pa elektrike ne bi bilo, je izbira jasna … odlična knjiga! Po možnosti kakšen Paasilinna.

Na otoku bi ves mesec živeli le ob eni hrani in pijači. Kaj bi izbrali?

Vsak dan bi jedel sir. Ker jih je toliko vrst in dajejo tako veličastno zadoščenje siroljubcu, kot sem sam. Od pijače bi najraje izbral kakšen dober cabernet sauvignon, a ker vem, da to ne bi bilo najbolje za moja jetra, bi se moral zadovoljiti z virom življenja – z vodo (smeh, op. p.).

Po mesecu dni na samotnem otoku imate na voljo samo en klic. Koga bi poklicali?

Svojo največjo ljubezen. Ker sva eno.

Kateri talent bi vam na samotnem otoku najbolj koristil?

Znati biti sam oziroma že prej omenjena samozadostnost.

S sabo bi lahko vzeli samo en glasbeni album in eno serijo. Kaj bi izbrali?

Glasbeni album je od mojega najljubšega skladatelja, torej Vangelis – Blade Runner, serija pa ni televizijska, temveč serija filmov o Jamesu Bondu, saj sem vendarle največji ljubitelj teh filmov daleč naokoli (smeh, op. p.).

Novinarja Regona lahko ujamete že to SOBOTO v oddaji Pri Črnem Petru ob 20. uri na Planetu. Nova preizkušnja Preživetje v divjini pa bo na sporedu v torek ob 21. uri.

