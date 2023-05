Tomaž Mihelič je v skrbeh: Ne vem, ali bom tole nocoj lahko prebavil #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do petka ob 20. uri spremljate zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak. V njej bo večerjo za novo peterico slavnih Slovencev prvi ta teden pripravil Miran Rudan, večina gostov pa se bo sprva negotovo spraševala, kako dobro se pevec znajde v kuhinji.

Miran Rudan se bo v tem tednu prvi preizkusil v kuhanju trihodne večerje za pet oseb. Na domu ga bodo obiskali Tomaž Mihelič, Urška Vučak Markež, Tinkara Fortuna in Tim Kores - Kori. Tomaž je med branjem jedilnega lista malce podvomil, da bo nocoj lahko pojedel vse tri hode: "Tale pujsek … Hm, ne vem, ali ga bom zlahka prebavil."

Na drugi strani je bila Tinkara v skrbeh, da bo Miranu velik napor predstavljalo že nakupovanje sestavin, saj ni vedela, kako suvereno in z užitkom je v resnici nakupoval. Komentator Klemen Bunderla ga je namreč navdušeno opazoval med nakupovanjem in priznal: "Jaz bolj umirjenega in samozavestnega kuharja še nisem videl."

Ne glede na to pa tudi Tim Kores - Kori ni bil najbolj prepričan, kaj naj pričakuje na današnji večerji, saj je dejal: "Prebral sem, da je Miran Rudan precej dober kuhar, ampak mediji včasih lažejo, tako da bomo še videli, kaj bo."

Kaj pa o tem menite vi? Se Miran Rudan dobro znajde za kuhinjskim pultom ali so pomisleki nekaterih gostov na mestu?

Zabavno kuharsko oddajo Riba, raca, rak lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do petka ob 20. uri! Za tem pa ne zamudite prvega dela 9. sezone Poroka na prvi pogled: Avstralija.

