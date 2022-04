Blagajničarka na Hrvaškem užalila priljubljenega slovenskega igralca #video

V oddaji Leta štejejo, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, se bosta v ugibanju let neznancev preizkusila priljubljena slovenska igralca Dario Varga in Alenka Tetičkovič. V oddaji bosta razkrila tudi nekaj zanimivih življenjskih prigod.

Dario Varga in Alenka Tetičkovič sta stara znanca in njuni življenji se nehote neprestano prepletata. Skupaj sta sodelovala pri več projektih, tudi v znani slovenski seriji kot gospod Debevec in sestra Franja, zdaj pa sta njuna otroka celo sošolca v osnovni šoli.

Moči bosta združila tudi v oddaji Leta štejejo, kjer bo Dario razkril zabavno anekdoto povezano z leti in staranjem.S svojo 6-letno hčerko Leo je obiskal trgovino v Zagrebu, ko se je hčerka na blagajni začela na glas jokati. Blagajničarka v prvem trenutku ni vedela, kaj naj stori, nato pa je želela dekle igralčevo hči potolažiti.

"Saj je v redu, saj bo dedek kakšen bonbon kupil," je dejala in nehote močno užalila priljubljenega igralca. Ta jo je grdo pogledal, vseeno pa ji ni rekel nič. "Res me je prizadelo," je malce za šalo in malce zares dejal Dario. Še posebej mu je to prišlo do živega, ko ga je hčerka kasneje vprašala, zakaj mu je blagajničarka rekla dedek. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bosta v ugibanju let neznancev Dario Varga in Alenka Tetičkovič, preverite v nocojšnji oddaji Leta štejejo z voditeljem Klemnom Bučanom.

