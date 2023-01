Zaradi gole zvezdnice, je bilo nerodno vsem na snemalnem prizorišču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Filmska premiera bo zaznamovala tudi nedeljski večer na Planetu, ko bo ob 20. uri na sporedu vohunski triler Rdeči vrabec (Red Sparrow) z Jennifer Lawrence. Igralka se je za to vlogo morala prvič povsem razgaliti pred kamero. Priznala je, da je bila pred snemanjem izjemno živčna.

Jennifer Lawrence tokrat lahko vidimo v vlogi ruske balerine Dominike Egorove, ki po poškodbi pristane v "Šoli za Vrabce" ruske tajne obveščevalne službe. Tam jo naučijo, kako svoje telo in um uporabiti kot orožje, Dominika pa kmalu postane najnevarnejši Vrabec, kar jih je bilo. Naročijo ji, naj zapelje mladega agenta Cie, kar jo spravi v nemogoč in nevaren položaj ter ogrozi oba naroda.

Režiser filma Francis Lawrence, ki je z igralko Jennifer Lawrence sodeloval že med snemanjem filma Igre lakote: Upor - 2. del leta, je razkril, da mu je že med snemanjem tistega filma dejala, da je ne zanimajo filmske vloge, v katerih bi se morala sleči do golega.

Ko je začel pripravljati film Rdeči vrabec, je takoj pomislil, da bi bila prav ona popolna za to vlogo, vendar je bil prepričan, da je zaradi prizorov, ki vključujejo goloto, ne bo sprejela. Toda ko ji je prinesel scenarij, mu je močno odleglo, saj je takoj privolila v sodelovanje, vključno z goloto in vsem drugim.

V enem od intervjujev je igralka povedala, da je bila sprva zelo živčna. "V tem prizoru se ti uresniči nočna mora iz osnovne šole, ko stojiš gol v učilnici, polni ljudi. To je torej postalo resničnost, a pravzaprav ni bilo tako hudo."

Povedala je, da ji je golota pred soigralci in ekipo dala celo nekakšno moč. Med snemanjem tega prizora je postala tako sproščena, da se med posameznimi ponovitvami sploh ni več oblačila. Po snemalnem prizorišču se je sprehajala kar gola in kot se je pošalila, so se zaradi tega vsi drugi počutili bolj neprijetno kot ona sama.

Režiser Francis Lawrence, mimogrede, z igralko ni v sorodu, je Jennifer Lawrence nato pokazal zadnjo različico filma, preden jo je pokazal vsem drugim, vključno s producenti in studiem. Želel je namreč, da se strinja s tem, koliko golote je prikazane v filmu. Dal ji je možnost, da lahko izreže katerikoli prizor, vendar je z oskarjem nagrajena igralka vse pustila, kot je bilo, in ni želela ničesar izrezati.

Vohunski triler Rdeči vrabec (Red Sparrow), ki si ga boste na slovenskih televizijah lahko ogledali premierno, bo na sporedu v nedeljo ob 20. uri na Planetu. Akcijsko nedeljo bo ob 22. uri zaokrožil še Keanu Reeves kot John Wick.

