Znana Slovenka med dirkanjem silovito trčila #video

V nocojšnji drugi epizodi oddaje Znani prvič za volanom se bodo trije kandidati prvič podali na cesto, preiskusili pa se bodo tudi v dirkanju z gokarti. Pevka in radijska voditeljica Tamara Goričanec je nekoliko precenila svoje znanje in na stezi silovito trčila v betonski steber.

Pevec Oto Pestner, pevka in radijska voditeljica Tamara Goričanec ter vsestranski umetnik Anže Gallus Petelin bodo v drugi epizodi oddaje Znani prvič za volanom zapustili varno zavetje poligona in zapeljali na cesto. Razumljivo so bili za volanom še bolj nesproščeni, kar je vodilo v marsikatero skoraj "usodno" napako.

Anže Gallus Petelin in Tamara Goričanec

Po napornem dnevu pa so se sprostili na dirkališču, kjer so se pomerili v tekmovanju z gokarti. Edino dekle med kandidati je dirko vzelo malce preveč resno in eden od ovinkov je bil zanjo usoden.

Reakcija učiteljev vožnje na Tamarin trk na dirkališču

"Jaz sem takšna, da grem vsako stvar na polno. Tudi na izzivu z gokarti sem bila prepričana, da je to moj trenutek in da lahko zdaj res peljem na polno. Že tretjega ovinka zaradi hitrosti nisem mogla speljati in sem zletela med gume, ki so se razletele po celi progi. Kljub temu, da je bilo videti spetakularno, se je končalo samo z nekaj modricami in močno ranjenim egom," nam je v smehu razložila pevka skupine Leni Kravac.

Kratek posnetek Tamarinega trka, več pa v nocojšnji oddaji:

Kako so se trije estradniki znašli v prometu in kako je bil videti Tamarin trk na stezi za gokart, si poglejte v nocojšnji oddaji Znani prvič za volanom.

Oddaja Znani prvič za volanom je na sporedu NOCOJ ob 21.30 na Planetu.

