Že v prvi oddaji je priljubljeni voditelj doživel šok: tekmovalka ga je vrgla po tleh #video

V lanskem letu ste se po dolgem času vrnili na televizijske zaslone in gledalci Planeta so vas lahko spremljali v zabavnem kvizu Leta štejejo. Bili ste celo razglašeni za televizijsko odkritje leta. Tokrat vas bomo lahko spremljali v kvizu Kolo sreče. Se že veselite nove oddaje?

Televizija je bila ljubezen na prvi pogled, prvič sem se z njo srečal že s filmom TU PA TAM skoraj 20 let nazaj, potem sem kot stand up komik večkrat nastopal v kakšnih oddajah. Kakšnih šest let nazaj sem vodil svojo prvo televizijsko oddajo na eni od slovenskih televiziji. No, po nekaj letih televizijskega premora, ko sem delal samo na radiu, sem dobil priložnost v oddaji Leta štejejo. In če sem, kot ste omenili, dobil naziv "odkritje leta", potem mi je šlo, kot kaže, kar dobro od rok. Tudi to, da sem dobil praktično v istem letu ponudbo za vodenje še ene oddaje, je podatek, da sva verjetno s televizijo kar za skupaj. Moram reči, da komaj čakam, da pokažemo, kaj smo posneli tokrat.

Kviza Kolo sreče se Slovenci spominjajo z nostalgijo. Kakšne spomine imate vi na ta kviz, se ga spomnite?

Seveda se ga spominjam, tudi sam se ga gledal, in to redno. Ampak vedeti moramo, da je to razen istega imena zelo drugačna oddaja. Tudi časi so drugačni, tako da je težko primerjati ti dve oddaji. Se pa zavedam, da bodo ljudje tudi zaradi te nostalgije prižgali naše Kolo sreče, in res upam, da jim bo naša različica všeč, da bodo komaj čakali, da se igrajo z nami, da se bodo želeli tudi sami prijaviti, ker smo vložili res veliko truda v to, da bo oddaja odlična.

Kakšna so pravila igre in za kakšne nagrade se bodo tekmovalci potegovali?

Za nagrade se borijo trije tekmovalci. Vrtijo kolo sreče, se borijo za črke in s pomočjo črk, ki jih dobijo, sestavljajo gesla. Po domače bi rekli, da se igramo vislice. Spotoma za zmago v vsakem krogu dobijo praktično nagrado. Na primer kuhinjo, zvočnike, potovanja, televizije in tako naprej. Eden od treh na koncu odnese tudi ves priborjeni denar in se poteguje za glavne nagrade. Zmagovalec lahko na primer odpelje celo avtomobil.

Vaša sovoditeljica v kvizu bo Nataša Naneva. Kakšna bo njena vloga?

Nataša je moja desna roka, obrača črke, mi pomaga pri igrah, se pa vmes tudi kaj pošaliva. No, predvsem se ona iz mene. Aja, da ne pozabim, Nataša ima nasmešek za milijon dolarjev, kakor se temu reče. Če boste kdaj slabe volje, samo malo poglejte Natašo, ima nasmeh do ušes in človek se ga takoj naleze (smeh, op. p.). Najbolj zanimivo je to, da se prej nikoli nisva zares spoznala, a ko sva se prvič videla, je bilo, kot da sva že stara prijatelja. Takoj sva se ujela. Odlična ekipa sva.

Slišali smo tudi, da je bilo med vama v oddaji kar nekaj zabavnega zbadanja. Vam je bila Nataša pri tem kos glede na to, da ste stand up komik in šale praktično stresate iz rokava?

Komik gor ali dol, tukaj sem gentleman in večinoma pustim dekletom zadnjo besedo. Sem se že doma navadil, da nima smisla pametovati in jim jezikati nazaj. Tako kot ona reče, pa je "mir u bajti", jaz pa si mislim svoje (smeh, op. p.).

V kvizu je posebna igra, kjer vi zapojete začetek pesmi, tekmovalec pa mora nadaljevati besedilo. Je to mogoče napoved, da se boste v kratkem podali tudi v pevske vode?

No, za kaj takega pa ni bojazni. Glasbeni svet se nima česa bati. Mislim, da mi ne bi pustili peti niti spremljevalnih vokalov v kakšnem cerkvenem zboru med tednom, ko ni obiskovalcev (smeh, op. p.). Petje je v oddaji seveda drugotnega pomena, pojem pa dovolj dobro, da tekmovalci vedo, kaj od njih želim. Gremo pa včasih tudi v duetu naprej, ko nas več skupaj "fuša", je še bolj zabavno, boste videli (smeh, op. p.).

V vsaki oddaji bodo nastopili trije tekmovalci, eden bo vedno znan Slovenec oziroma znana Slovenka. Kdo od njih vas je najbolj presenetil?

Presenetil? Vem, kdo me je najhitreje presenetil. Tina Trstenjak me je namesto pozdrava z judo prijemom vrgla po tleh. No, mogoče je to njene vrste "živjo" (smeh, op. p.). Sicer se s Tino že nekaj časa poznava in ve, da imam rumen pas v judu, kar pomeni, da znam pasti, ampak vseeno si nisem mislil, da bom v kakšni oddaji dobesedno "dol padel" (smeh, op. p.).

Tudi tekmovalci, ki jih gledalci verjetno ne poznajo, imajo nekaj zelo zanimivih življenjskih zgodb. Nam lahko razkrijete kakšno?

Da, res je bilo veliko različnih tekmovalcev in vsak je imel svojo zgodbo. Eden od njih je na primer nesel štedilnik na Triglav, vredna omembe je gotovo tudi gospa, ki ima Parkinsonovo bolezen, pa je to vseeno ni oviralo, da ne bi kolesa, ki ga ni najlažje zavrteti, zavrtela bolje kot marsikateri znani Slovenec. Prav gotovo ga je vrtela močneje kot na primer Damjan Murko ali Katarina Mala (smeh, op. p.).

