Že prva oddaja nove sezone Milijonarja bo posebna #video

Že v prejšnji sezoni Milijonarja so si gledalci lahko ogledali eno posebno oddajo, v kateri so se pomerili kandidati za evropske poslance. V novi sezoni pa ustvarjalci obljubljajo še več takih posebnih oddaj. Svoje znanje bodo tako med drugim pokazali znani obrazi slovenske estrade, pa tudi predstavniki različnih poklicev kot so policisti, gasilci in drugi.

Že v prvi oddaji, ki bo na sporedu v ponedeljek, 26.avgusta, ob 20. uri na Planetu, se nam bodo predstavili slovenski gledališki in filmski igralci. Tako kot vsi ostali se bodo najprej pomerili v igri Hitri prsti, najhitrejši pa bo nato dobil priložnost odgovarjati na petnajst vprašanj in zaslužiti 100 tisoč evrov. Zbrani denar bo, tako kot je v navadi v posebnih oddajah, tudi tokrat romal v dober namen. Kateri organizaciji ali društvu bodo zbrani denar namenili, bodo posamezniki izbrali sami.

Kateri znani igralci se bodo pomerili v prvi oddaji Milijonarja druge sezone, pa vam bomo zaupali že jutri. Spremljate nas.

Ne zamudite začetka nove sezone Milijonarja v ponedeljek ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.