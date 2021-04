Za ta film je Goldie Hawn prekinila upokojitev

Nocoj ob 21.30 bo na Planetu akcijska komedija Blondinki v džungli, v kateri Goldie Hawn in Amy Schumer igrata mamo in hčerko. Drugače niti ne bi moglo biti, saj je Amy vztrajala, da vlogo njene mame odigra prav Goldie, ki je za to priložnost prvič po 15 letih znova zaigrala v celovečercu.

V komediji Blondinki v džungli (Snatched) se Amy Schumer in Goldie Hawn odpravita na počitnice v Južno Ameriko, kjer pa ju ugrabijo člani kriminalnega podzemlja, kar vodi do neverjetnih komičnih zapletov. Amy Schumer, ki je film tudi producirala, je vztrajala, da je vlogo njene mame odigrala prav Goldie Hawn, čeprav studio nad to zamislijo sprva ni bil navdušen.

Brez Goldie bi tudi Amy odstopila od projekta

Amy so sestavili celo seznam igralk, starejših od 50 let, ki bi jih radi videli v tej vlogi, a Schumerjeva je zagrozila, da bo brez Goldie odstopila od projekta, in na koncu je obveljala njena. Seveda pa je morala Amy najprej za vlogo navdušiti tudi Goldie, kar pa ni bilo preveč težko, saj sta se igralki takoj ujeli. "Bilo je, kot bi se mi uresničile največje sanje," je o sodelovanju povedala komičarka in dodala, da si je tega tako močno želela, da je vesolje preprosto moralo sodelovati z njo.

Igralki se nista ujeli le pri eni stvari, improvizaciji. Goldie pred kamero namreč ne mara improvizirati, zato sta igralki veliko vadili in dodelali vse prizore.

Prvič po 15 letih na velikem platnu

Goldie Hawn je za vlogo v Blondinkah v džungli pravzaprav celo prekinila svojo upokojitev, saj je v celovečercu nazadnje nastopila leta 2002, ko je s Susan Sarandon posnela komedijo Lahki dekleti (The Banger Sisters). "Igralstva nisem pogrešala, bila sem povsem zatopljena v druge reči, ki so zame pomembne," je povedala 75-letna igralka, ki se zadnjih 20 let bolj ukvarja z dobrodelnostjo.

Legendarna igralka je stara znanka komedij in je tudi ena od redkih igralk, ki so dobile oskarja za komično vlogo (Cactus Flower), drugo nominacijo za oskarja je prav tako dobila za vlogo v komediji (Private Benjamin). Kako se je Goldie ujela z Amy Schumer, pa lahko v filmu Blondinki v džungli preverite že v soboto ob 21.30 na Planetu. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah.

Prizor iz filma Blondinki v džungli

Komedijo Blondinki v džungli si lahko na Planetu ogledate nocoj ob 21.30.

