"Ubila" Kate Moss, ampak jo pozabila vprašati, ali bo v filmu sploh nastopila

V soboto ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali odbito komedijo Naravnost fantastično (Absolutely Fabulous), ki je nastala po uspešni televizijski seriji z istim imenom. V filmu nastopata tudi isti glavni igralki in kar nekaj zvenečih filmskih imen, ki so si vloge v filmu neizmerno želela. Ena je pripadla tudi supermanekenki Kate Moss, saj je prav z njo v mislih nastajal tudi scenarij. Do zapleta pa je prišlo, ko so ugotovili, da so jo pozabili povabiti k sodelovanju.

Igralka Jennifer Saunders je napisala celoten scenarij, v katerem v zgodbi zelo pomembno vlogo igra tudi supermodel Kate Moss, vendar ne da bi jo sploh vprašala, ali bo v filmu, kjer je ne čaka ravno najlepši konec, sploh nastopila.

"Pozabila sem. Celotno stvar sem napisala, in priprave na snemanje filma so že stekle, ko sem se spomnila, da je sploh nisem vprašala, ali bo sploh sodelovala. Zdelo se mi je nekako samoumevno, da bo, in tudi prijatelji so mi ves čas govorili, da ne bi smelo biti težav. No, na našo veliko srečo je bila za."

Foto: IMDb

Ustvarjalci filma so se pred začetkom snemanja sicer malce bali, da bo ena najbolj znanih manekenk na svetu zelo vzvišena in da jim bo s svojimi kapricami močno otežila delo. Izkazalo se je ravno nasprotno. "Usedla se je, bila je brez ličil. Ni prišla z velikim spremstvom ali neverjetnimi zahtevami. Videti je bilo, da živi svoje življenje zelo preprosto in da ji je vseeno, kaj si ljudje mislijo − res je fantastična," jo je opisala Jennifer Saunders.

Še bolj pa jo je navdušila s tem, da je sama odigrala tudi vse kaskaderske vložke, ki so bili vse prej kot enostavni. "S precejšnje višine je morala v reko pasti na hrbet. In padla je v resnično reko Temzo in to v ledenem mrazu, saj smo snemali novembra," je manekenko hvalila Jennifer Saunders.

Foto: IMDb

Sicer pa se v filmu pojavi kar nekaj zelo znanih imen iz sveta šovbiznisa. Po večini so zvezdniki igrali kar sami sebe. V vlogi stevardese vidimo tudi igralko Rebel Wilson, ki si je vloge v filmu zelo želela, saj je bila velika ljubiteljica istoimenske serije, zato je bila zanjo pripravljena tudi prositi.

"Dobesedno sem šla na kolena in prosila. Vse bi naredila za vlogo v tem filmu. In čez šest mesecev se mi je želja uresničila. Poklicali so me, da bodo snemali okoli novembra in naj pridem za en dan, da posnamemo nekaj smešnega. Bil je samo en dan, toda dihati isti zrak kot Jennifer Saunders in Joanna Lumley je bilo uresničenje mojih sanj," je razkrila priljubljena avstralska igralka.

