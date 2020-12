Tudi znana voditeljica na Hitradio Center prebolela koronavirus

"Nisem imela nobenih simptomov, le zmanjkalo mi je vonja in okusa … Kava je imela enak okus kot voda. Ker se mi je zdelo vse skupaj malo čudno, sem za vsak slučaj poklicala zdravnico in jo prosila za test. Naslednji dan bi namreč morala na počitnice v Nemčijo in seveda sem se želela prepričati, da je z mano vse v redu, da ne bi slučajno širila virusa naokoli, je strnila svojo zgodbo." Anabel so še isti dan poklicali in ji sporočili, da je okužena s koronavirusom, zato je odštekana voditeljica počitnice preživela v samoizolaciji v svojem novem stanovanju.

"Samoizolacija ni nujno slaba. Vsak dan sem brala, pela, pisala pesmi, delala jogo in uživala v svoji družbi in z mojima muckama," je povedala voditeljica, ki je svoje sledilce na Instagramu redno obveščala o tem, kako poteka njeno okrevanje. Zelo je pogrešala sodelavce in komaj je čakala, da se spet vrne pred mikrofon. Anabel in druge moderatorje lahko spremljaš tudi na Instagramu in Tik Toku Hitradia Center.