Trajnostni projekt čebelarjenja v Gani

Podjetje Medex, prvi ambasador slovenskega čebelarstva, je predstavilo trajnostni projekt "Razvoj čebelarjenja v Gani". K projektu so bili povabljeni ob podpisu sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Gano in Slovenijo v okviru konference Dnevi Afrike v maju 2019. Glavni nosilec projekta je EXIM Bank, največja razvojna in izvozna banka v Gani. S tem dvoletnim projektom, ki ga namerava banka v prihodnosti razširiti v celotno Zahodno Afriko, želijo pridobiti nova delovna mesta, zmanjšati revščino in okrepiti razvoj podeželja. Medex s tem projektom izpolnjuje svoje trajnostno poslanstvo, ki pomeni tudi boljši in prijaznejši svet za vse.

Gana je surovinsko izjemno bogata dežela, kjer se nahajajo velike zaloge zlata, premoga in diamantov. Je največja svetovna izvoznica kakava, saj ga letno izvozi skoraj milijon ton. Na žalost pa surovine izvozijo po nizkih cenah in uvozijo več kot 99 % izdelkov. Zaradi izjemnih klimatskih razmer ima dežela tudi bogato vegetacijo, ki podpira razvoj čebelarstva in proizvodnje medu, kljub temu pa ga vsak mesec uvozijo več kot 600 ton. Prav zato je želja EXIM Bank spodbuditi razvoj in proizvodnjo izdelkov, kjer bodo surovinam dodali vrednost in razvili industrijo. Ker je Slovenija v svetu znana kot "duša in srce čebelarstva", so za izvedbo projekta "Razvoj čebelarjenja v Gani" angažirali slovensko znanje. Veterinarsko fakulteto, ki bo proučevala zdravstveno stanje čebel, slovenske čebelarje, ki bodo razvijali novo tehnologijo in pravi način dela za napadalno afriško čebelo Apis mellifera adansonii, ter podjetje Medex, ki bo skrbelo, da bodo vse aktivnosti tekle usklajeno, in jim bo predalo tudi tehnično znanje na področju vzpostavitve polnilnic medu.

Cilji projekta so, da Gana postane samooskrbna na področju medu, hkrati pa bo razvoj čebelarstva doprinesel k večjemu pridelku sadja in zelenjave, razvoju delovnih mest, zmanjševanju revščine in razvoju podeželja. Medex je s predstavitvijo projekta zaokrožil tudi svoje aktivnosti in investicijo v višini več kot 8 milijonov evrov. S to investicijo so popolnoma posodobili laboratorije, zgradili novo skladišče in preuredili park Medex, ki ga krasi zelena stena, naslednje leto pa bo v njem dobil mesto tudi čebelnjak. Vsa investicija je trajnostno naravnana, saj ima dve lastni črpalni vrtini in se za hlajenje in ogrevanje uporablja podtalnico. V parku Medex so zasadili medovita drevesa, postavili električne polnilnice za avtomobile in kljub mestnemu okolju ustvarili prijazno okolje za boljše počutje zaposlenih.

Aleša Mižigoj, direktorica Medexa

"Podjetje Medex, je v svojih že skoraj sedmih desetletjih obstoja, vedno delovalo ne le kot polnilec medu in proizvajalec izdelkov iz čebeljega panja, temveč tudi kot generator razvoja in širjenja znanja na področju čebelarstva. Tako danes s ponosom predstavljamo partnerstvo v projektu " Razvoj čebelarstva v Gani" pod okriljem EXIM banke , največje izvozno razvojne banke v Gani. Cilj projekta bo vzpostavitev treh učnih centrov in s tem temeljev, za začetek strokovnega čebelarjenja v tej afriški državi, z željo po širitvi na celotno Zahodno Afriko. Medex je v letošnjem letu postal ponosni Ambasador Slovenije z motom: Green. Creative. Smart. S takimi trajnostnimi projekti najlepše udejanjamo svoje poslanstvo v želji po "Lepši svet z vse"."

Kofi Bossman, direktor projekta: "To partnerstvo je zaveza Slovenije k uresničevanju ciljev Združenih narodov glede trajnostnega razvoja sveta. Izjemno smo zadovoljni s sodelovanjem v do sedaj opravljeni izvedljivostni študiji in se veselimo znanja, ki ga bodo naši čebelarji pridobili ob enomesečnem obisku Slovenije in nadaljevanju pilotnega dela projekta."

Mitja Smrdel, inštruktor čebelarstva in vodja tehnične ekipe v projektu: "Pilotni projekt pod našim vodstvom bo trajal 18 mesecev. V tem času bomo vzpostavili tri centre, v katerih bomo preizkusili različne panjske sisteme in tehnologije. Najpomembnejši del je, da bomo izobrazili sedem čebelarjev, ki bodo oskrbovali čebele za pilotni projekt, kasneje pa bodo to znanje prenašali naprej na druge čebelarje. Naša želja je, da ti centri postanejo tako vir novih znanj kot centri za prenos znanja na čebelarje."

Dr. Lucija Žvokelj, dr. vet. med., odgovorna za zdravstveno varstvo čebel v projektu: "Projekt je trajnostno naravnan in v prvi vrsti stremi k temu, da je dolgoročno vzdržen za naravo in ljudi, s čimer postavlja temelje, na katerih bodo lahko gradile naslednje generacije. Pri poseganju v življenje čebel je ključno, da v prvem koraku dobro spoznamo njihovo življenje, predvsem pa mehanizme prilagoditve v določenem okolju, v katerem so se izkazale kot uspešne."

Matjaž Florjanc Lukan, sekretar Ministrstva za zunanje zadeve, Slovenija: "Glavni namen mednarodne konference Dan Afrike, ki jo vsako leto organizira Ministrstvo za zunanje zadeve, je poglobitev dvostranskih odnosov in sodelovanja med Slovenijo in afriškimi državami. Eden izmed pomembnih dosežkov je zagotovo Medexov projekt razvoja čebelarstva in čebeljih pridelkov, ki postavlja Slovenijo v sam vrh razvoja čebelarstva tudi zunaj naših meja."

Naročnik oglasnega sporočila je Medex.