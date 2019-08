To je razlog, da Oto Pestner že 25 let ni sedel za volan #foto

Med znanimi obrazi, ki bodo v oddaji Znani prvič za volanom poskušali opraviti vozniški izpit, bo tudi legenda slovenske glasbene scene Oto Pestner. Pevec nam je zaupal, da izpit za avto sicer ima, za volan pa ni sedel že več kot 25 let. In kaj je razlog?

Že v sredo, 4. septembra, na Planet prihaja nova oddaja Znani prvič za volanom, v kateri bomo spremljali znane Slovence na poti do vozniškega izpita. Med njimi bo tudi Oto Pestner, ki ima sicer veljaven vozniški izpit, vseeno pa je minilo kar nekaj časa, odkar je nazadnje vozil avto.

"Imel sem manjšo niti ne nezgodo, ampak bolj nerodnost, ki mi je takrat vzela vso samozavest. Z ženo sva šla s koncerta in pri vožnji vzvratno sem poškodoval blatnik. Bil sem precej jezen nase in takrat se je ta zgodba končala … do danes," je razložil Oto.

Oto Pestner se veseli vrnitve za volan avtomobila. Foto: Bojan Puhek

Glasbenik je zdaj končno zbral pogum in bo skozi ure vožnje poskušal najti samozavest, da bo spet brezskrbno zapeljal na cesto. "V zadnjih dneh sem že opravil nekaj ur in priznati moram, da se kar precej zabavam. Počasi dobivam nazaj občutke, ampak 25 let je vendarle kar dolga doba. In to vsekakor ni kot vožnja s kolesom, kjer ko enkrat znaš, znaš," je povedal Oto, ki ga dodatni pritisk zaradi kamer prav nič ne moti.

Družbo mu bosta delala še dva glasbenika

Projekta vozniški izpit se bosta v prvem sklopu skupaj z Otom lotila še pevka in radijska voditeljica Tamara Goričanec ter vsestranski umetnik Anže Gallus Petelin.

Tamara Goričanec pravi, da kamer zaradi osredotočenosti na vožnjo sploh ne opazi. Foto: Bojan Puhek

Pevka skupine Leni Kravac se je v preteklosti kar nekajkrat lotila opravljanja vozniškega izpita, a tega nikoli ni izpeljala do konca. "Že večkrat sem se vpisala v avtošolo, ker se mi je zdelo dobro biti nekje vpisan (smeh, op. p.). Prvič sem se vpisala pri osemnajstih, ampak je ostalo samo pri tem. Čez pet let sem se drugič vpisala in celo opravila zdravniški pregled. V tretji avtošoli sem opravila zdravniški pregled in celo prvo pomoč. Ampak to je bilo to. Oddaja je odlična priložnost, da končno vse opravim od začetka do konca," je v smehu povedala Ljubljančanka, ki za krajše razdalje zdaj najpogosteje uporablja kolo ali taksi, za daljše pa se mora zanesti na prijatelje ali fante iz skupine.

Anžeta Gallusa Petelina je med prvimi urami vožnje najbolj presenetilo, da je na cesti toliko "norcev". Foto: Bojan Puhek

"Imam izpit, ampak za traktor!"

Slikar in član družinske rock skupine D COCKs Anže Gallus Petelin je povedal, da pogosto sede za volan, ampak za zdaj zgolj traktorski. "Lahko se pohvalim, da imam izpit za traktor. Pred leti sem se namreč preselil na kmetijo, kjer imam ovce, race in drugo, kar spada na kmetijo, in v tem uživam. Izpita za avto pa prej nisem delal, ker se mi je zdelo, da mora pred tem človek odrasti. V mojem primeru sem očitno šele pri 37 letih dovolj moder, da sem se podal na to pot."

Zdaj ga od točke A do točke B vozijo starši ali dekle, najpogosteje pa sede na vlak ali avtobus. "Tam dobim največ idej za svoje umetniško ustvarjanje. To pomeni, da bom, tudi ko bom imel izpit, še vedno pogosto uporabljal javni prevoz in tam ustvarjal."

Oddaja Znani prvič za volanom na Planet prihaja v sredo, 4. septembra.

