Tekmovalec popolnoma narobe razumel voditeljevo vprašanje in poskrbel za smeh #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nocojšnji oddaji Milijonar si lahko obetamo še en odličen dosežek, manjkalo pa ne bo niti zabavnih trenutkov in smeha.

Priložnost osvojiti 100 tisoč evrov bo v nocojšnji oddaji dobil tudi Marko s Turjaka, ki je v prostem času strasten nabiralec gob in različnih zelišč. Povedal je, da se s tem ukvarjata skupaj z ženo in iz tega pripravljata mešanice čaja in začimb.

"Aja, zdravilne začimbne mešanice. Sem mislil, da je kaj ilegalnega," se je pošalil voditelj Jure Godler, tekmovalec pa je še enkrat razložil, da gre za začimbe za prehrano in različne čaje. "Čaj, ki pomirja? Za spanje, recimo," je zanimalo voditelja, tekmovalec pa je potrdil, da so njegove ugotovitve pravilne.

"Ste kaj spili, preden ste šli na Milijonarja," se je glasilo naslednje Godlerjevo vprašanje, ki pa ga je tekmovalec očitno povsem narobe razumel. Voditelj je mislil na čaj za pomirjanje, tekmovalec pa nekaj povsem drugega, zato smeha v studiu ni manjkalo. Več v zgornjem videu.

Še pred Markom bo v oddaji na petnajst vprašanj poskusila odgovoriti Neže iz Ljubljane, ki je svoje znanje že večkrat preizkusila v različnih televizijskih kvizih, vključno z Milijonarjem.

Zanimivo je, da je na vročem stolu sedela nasproti že vsem dosedanjim voditeljem tega legendarnega kviza pri nas, prvič pa bo nasproti nje Jure Godler. In svoje bogate izkušnje bo tokrat s pridom izkoristila in poskrbela za še eno izjemno predstavo v kvizu.

Kviz Milijonar lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 20. uri. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.